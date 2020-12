Pablo Echenique: «Galicia en Común representa esa voz que permite bajar el peaje de la AP-9»

0

Pablo Echenique (Rosario, Argentina, 1978) recibe a La Voz de Galicia en la nueva sede de Podemos, que hace muy poco pasó de la céntrica calle Princesa al periférico barrio de la Elipa. Llega con la lección estudiada y un objetivo claro para la entrevista: desmentir que los Presupuestos (PGE) que acaba de aprobar el Congreso son malos para Galicia. Tanto, que engancha la primera pregunta para evitar que el asunto se quede en el tintero.

—Acaban de aprobar los PGE. ¿Tenemos coalición para rato?

—He escuchado las últimas semanas por parte de diferentes fuerzas gallegas que los PGE son malos para Galicia, quería dejar claro que son fake news. Son posiblemente los mejores presupuestos de la historia de Galicia. La inversión ha aumentado muchísimo si quitamos el AVE.

—El AVE lleva 30 años en Andalucía y 20 en Barcelona, y ahí subieron respecto al 2018.

—Siendo importante el AVE, también son importantes los trenes convencionales, las autopistas.. hay 50 millones para la AP9 que ha conseguido este Gobierno. En la inversión territorializada por habitante, la media de España está en 250 euros, en Galicia, por encima de 300. En política es legítimo confrontar posiciones, pero es menos legítimo no decir la verdad.

—Estará de acuerdo que prestar servicios en Galicia es mucho más caro, por el envejecimiento y la dispersión territorial.

—Correcto. Esto ocurre también en Aragón. Es exactamente lo que hay que hacer y está bien que le Gobierno de España así lo haga.

—Suenan a mensajes al BNG, la única fuerza que se ha descolgado de la mayoría de la investidura.

—Habría que preguntarles a ellos. Nosotros no entendemos porqué, con todos los respetos, porque tengo buena relación con Rego.

—No les aceptaron ni una enmienda. Parece un marcaje tras las autonómicas, en donde se situaron como segunda fuerza.

—Hay otra hipótesis alternativa y es que le BNG presentó una enmienda a la totalidad, que es algo que hace una fuerza que lo que quiere es tumbar los PGE, es lo que han hecho Vox o el PP.

—¿Qué le sucedió a Podemos en las elecciones gallegas, que no logró ni un solo diputado?

—Efectivamente, los resultados fueron malos y la consecuencia es que vuelve a gobernar Feijoo. Hasta que Podemos y Galicia en Común no tengan buenos resultados en Galicia, no va a poder haber un gobierno progresista. Tenemos que hacer autocrítica, y después ponernos a trabajar. Lo prioritario es reforzar lo que significa UP y lo que significa Galicia en Común antes de plantearnos alianzas. Basta comparar esos malos resultados autonómicos con los buenos resultados en las generales, con dos diputados y una ministra que está haciendo un trabajo muy bueno.

—Hace no tanto tenían seis.

— En el conjunto del Estado pasamos de 71 a 35. Hemos resistido, también en Galicia, y además generando un resultado electoral que si bien es peor al de otros, es el más productivo, porque nos ha permitido entrar en el Gobierno y poder jugar un papel en las decisiones del Estado para mejorar la vida de la gente. Galicia en Común representa hoy en día esa voz gallega que puede permitir que haya 50 millones para reducir el peaje de la AP9.

—¿Cuesta más confrontar contra el PPdeG que contra el PP?

—Creo que no. Los errores del señor Feijoo son bastante evidentes. Hay que defender la sanidad pública, y el señor Feijoo es uno de los principales ideólogos de la privatización.

—Pero parece que los gallegos no tienen esa impresión. Acaban de reforzarlo en las urnas.

—Máximo respeto a los resultados. El señor Feijoo gana elecciones, y esto es así. Hay que reconocerlo, de hecho es la derecha y la ultraderecha la que no reconoce el resultado en las urnas, nosotros somos demócratas, pero también es obvio su maltrato al estado del bienestar, ahora intentando introducir una universidad privada en Galicia.

—A la que el ministro de Universidades, Manuel Castells, de Unidas Podemos, dio su visto bueno para que se creara.

—Y también es el ministro que está trabajando para poner coto a la certificación de universidades privadas. El ministro Castells es el ministro de un Gobierno progresista y como tal, apoya de manera contundente la pública.

—Dígame, ¿cuánto de cerca estuvo de ser nombrado usted el ministro de Universidades?

—Prefiero no contar nada. Las diferencias con nuestros socios han sido públicas y notorias, ahí está la hemeroteca, pero prefiero no entrar en detalles de cómo llegamos a ese final feliz porque no quiero enturbiarlo.

«¿La imputación de Pablo Iglesias? Inconcebible, sería un escándalo internacional»

Entramos en materia judicial. Echenique celebra el reciente fallo del TSXG sobre Alcoa, y afirma que el Gobierno permanecerá vigilante «para que se pueda seguir fabricando aluminio en A Mariña y A Coruña».

—Podemos denuncia ser una víctima de una guerra jurídica.

—Para mí es obvio. Uno tiene todo el derecho del mundo a sospechar que a lo mejor estas denuncias falsas tienen que ver con ser quien somos. Ojalá me equivoque y se imparta derecho con ecuaniminidad y Justicia.

—¿No están dando la impresión de que solo cuestionan los fallos que les perjudican políticamente?

—Yo creo que no, si uno critica las sentencias desde su contenido. Cuando hay acusaciones sin pruebas, es sano en democracia que eso se critique. La diferencia entre nosotros y el PP, hombre, es que el PP tiene gente en la cárcel por robar.

—El nuevo portavoz de Podemos Madrid es un gallego que estuvo en la cárcel por atracar una caja de ahorros en Ourense.

—Este psicodrama es repetido. Son unos hechos acaecidos hace 40 años y que como muchos seres humanos que cometieron delitos se ha rehabilitado y se ha reinsertado en la sociedad.

—¿Cree que Iglesias tiene posibilidades de acabar imputado?

—Inconcebible. Sería un escándalo internacional que sin pruebas se impute a un vicepresidente.

—¿La Corona es uno de los temas de fricción en el Gobierno?

—Sí, tenemos posiciones distintas, pero hay que desdramatizar. Tenemos buena interlocución y nos informamos puntualmente.

—Al final será Montero y no Calviño la que coordine el reparto de ayudas. ¿Triunfo de Iglesias?

—Desconocía esta última noticia. Aquí lo relevante es que va a participar todo el Gobierno, y creo que eso era de cajón.