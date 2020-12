El 49,9% de catalanes rechazan la independencia y el 45,1% la quieren, según el CIS catalán

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia La Voz

Redacción 18/12/2020 12:11 h

El 49,9% de los catalanes rechazan que Cataluña se convierta en un estado independiente y el no a la independencia se mantiene por delante del sí, que obtiene el 45,1% de apoyos, mientras que el 2,9 no lo sabe y el 2,2 no contesta, según una encuesta del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO) de la Generalitat. Este 49,9% en contra de la independencia es uno de los valores más altos del no de los últimos años, solo superado por el 50,5% que obtuvo en una encuesta en julio de este año.

La encuesta del CIS catalán también publica intención de voto. ERC ganaría las elecciones catalanas previstas para el 14 de febrero, con 35 diputados, aunque con JxCat recortando distancias y pisándole ya los talones, con 30-32 escaños, seguidos del PSC (25), según la última encuesta del Centro de Estudios de Opinión (CEO) de la Generalitat.

La encuesta, realizada a partir de 1.500 entrevistas hechas entre el 25 de noviembre y el 7 de diciembre, llega a escasos días de que el vicepresidente del Ejecutivo catalán, Pere Aragonès, firme el próximo martes el decreto de convocatoria automática de elecciones para el 14F.

Según la estimación de voto del CEO, Ciudadanos caería de la primera a la cuarta posición, perdiendo más de la mitad de sus diputados hasta situarse en 14-16 escaños, mientras que la CUP subiría hasta 8-9 representantes, Catalunya en Comú Podem y el PP empatarían (7-9), Vox entraría por primera vez en el Parlamento (4-6) y el PDECat se quedaría en el limbo (0-1)