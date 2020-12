El Consejo del Poder Judicial aprueba cuatro nuevos nombramientos en plena polémica sobre su renovación

El ministro de Justicia advierte al PP de que está «agotando los plazos de cortesía»

No solo no hay acuerdo con el PP sino que la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) va camino de convertirse en otro foco de tensiones entre los socios del Gobierno. Pedro Sánchez cumplió este martes con la promesa que hizo el pasado viernes en Bruselas y levantó el teléfono para tratar de desencallar la negociación sobre la composición del órgano de gobierno de los jueces con Pablo Casado. No lo logró. El nuevo portazo da alas a Unidas Podemos para aumentar la presión a favor de que se active ya la reforma que permitiría al Parlamento elegir a los vocales de ese órgano por mayoría absoluta y, por lo tanto, sin el primer partido de la oposición. Una presión que disgusta al sector socialista del Ejecutivo.

Seguir leyendo