El PSOE ve inoportuno el acoso de Podemos a la Corona, pero evita el choque con Iglesias

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia Gonzalo Bareño

Madrid / La Voz 14/12/2020 20:07 h

Superado el Rubicón de los Presupuestos, y a dos meses de las elecciones catalanas, el vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, tensa al máximo las costuras del Ejecutivo de coalición atacando a la monarquía y al propio Felipe VI, mientras Pedro Sánchez trata de minimizar la crisis desmarcándose de las iniciativas de su socio, pero evitando criticarle en público para no alimentar el conflicto. El ala socialista del Gobierno justifica las discrepancias con Unidas Podemos en torno al papel de la monarquía señalado que ambos partidos proceden de culturas políticas distintas. Después de que la formación de Iglesias difundiera en las redes sociales un vídeo en el que se compara a la familia del rey con una banda de narcos, el PSOE se limitó ayer a desmarcarse del montaje y dejar claro que no lo comparte, pero sin criticar a su socio.

El vicesecretario de Organización socialista, José Luis Ábalos, afirmó que ese vídeo es «innecesario e inoportuno», pero queda «dentro del ámbito de la responsabilidad de la formación política, y no del Gobierno». «Es una posición de Unidas Podemos, más o menos desafortunada», señaló el ministro de Transportes, eludiendo ir más allá y añadiendo que en el PSOE no serían «capaces de hacer algo así». Los socialistas minimizan los ataques de sus socios a la monarquía insistiendo en que la posición del Ejecutivo en esta cuestión la marca el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Y este, explican, ya ha dejado claro que lo que se juzga en el caso de Juan Carlos I es a la persona, no a una institución que el jefe del Ejecutivo se compromete a defender durante todo su mandato.

«No entrar en polémicas»

La posición del Gobierno es, según Ábalos, la de máximo respeto y máximo apoyo a Felipe VI, «No hacer nada que debilite a la institución y no entrar en polémicas sobre ello», precisó. Aunque el ministro endureció el tono contra el emérito, afirmando que «algunos evidentemente son prisioneros de sus actos y tendrán que dar cuenta», insistió en que eso no significa «poner en solfa la Corona, la institución como tal, y plantearse un cuestionamiento sobre la misma».

Pese a estas explicaciones, Unidas Podemos, socio en el Gobierno de coalición, no rebaja el nivel de sus ataques a la Corona, incluido el rey Felipe VI. Más bien los redobla. «La Monarquía ha sido una institución corrupta, en contra del interés general y de la ciudadanía», afirmó ayer la portavoz nacional de Podemos, Isa Serra, que, al contrario que Pedro Sánchez, insistió en que no se puede separar la persona de la institución porque el actual monarca «llegó a serlo por herencia». «La separación de las instituciones solo tiene un nombre y se llama república», indicó Serra.

Podemos no limita la crítica las actuaciones de Juan Carlos I, sino que la extiende a la Corona y considera que «la monarquía ha sido una un institución corrupta en contra del interés general y de la ciudadanía». Pero Serra se refirió también a la situación personal del rey emérito. «Ahora se está debatiendo de si va a volver por Navidad. Creo que eso es reírse del conjunto de los ciudadanos de este país», afirmó.

El Gobierno no se plantea una ley para regular el papel del monarca

GonzaLo Bareño

El PSOE quiere evitar mensajes que puedan desestabilizar la monarquía. Y por eso, rehúye cualquier propuesta que implique cambios legislativos sobre la Corona. El ministro de Transportes, José Luis Ábalos, negó ayer que el Gobierno se esté planteando impulsar una ley para regular la monarquía, como se ha especulado, y dijo desconocer «totalmente» si el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, negocia con Zarzuela la retirada del título de rey a Juan Carlos I. Pese a ello, en el PSOE surgen voces que reclaman un cambio en el actual estatus institucional del emérito. El diputado socialista Odón Elorza defendió ayer que sería «deseable» que el anterior jefe del Estado dejase de formar parte de la Familia Real por sus comportamientos «nada ejemplares», y estimó incluso que es el emérito «quien pone en crisis la institución de la monarquía».

El PP, eludió por el contario hacer cualquier comentario sobre este asunto y sobre la regularización fiscal de Juan Carlos I. El secretario general de los populares, Teodoro García Egea, acusó a Podemos de intentar «deslegitimar» la Transición y la trayectoria del rey emérito y recalcó que el partido morado no puede «dar lecciones» tras las «imputaciones» de varios de sus cargos. «Son necesarias siete vidas de Pablo Iglesias para igualar lo que Juan Carlos ha hecho por la democracia española», señaló el número dos de los populares.