Casado mantiene el veto a Unidas Podemos en el CGPJ y espera la llamada de Sánchez

La Voz de Galicia G. B.

Madrid / La Voz 14/12/2020 20:08 h

«Si quiere llamar Pedro Sánchez, que llame. Si no quiere llamar, que no llame». El presidente del Gobierno anunció la pasada semana que iba a contactar con el líder del PP, Pablo Casado, para desbloquear la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Pero el teléfono no ha sonado todavía. En el PP, advierten en cualquier caso que Casado, con llamada o sin ella, seguirá manteniendo su exigencia de que Unidas Podemos no forme parte de la negociación. «Nosotros vamos a seguir defendiendo los intereses de los ciudadanos, una Justicia independiente y despolitizar el Poder Judicial. Esto es lo que Pedro Sánchez debe saber porque nos debemos a los ciudadanos», aseguró ayer el secretario general del PP, Teodoro García Egea. Pese al anuncio de Sánchez, parece todavía lejos un acercamiento de posturas con los populares, que acusan al jefe del Ejecutivo de querer «legalizar la intromisión del poder ejecutivo» en el poder judicial, poniendo como ejemplo los pasos que está dando el Gobierno con reformas como la ley de Enjuiciamiento Criminal o su pretensión de «cambiar las reglas del juego imponiendo modificaciones legislativas», en referencia al sistema de elección de los miembros del CGPJ.

Tras la reunión del comité ejecutivo del PP, García Egea explicó que la posición del PP «no ha cambiado» e insistió en que Podemos «no puede pintar nada» en la renovación del CGPJ. «El PP no a formar parte de ningún acuerdo con Podemos», aclaró, precisando que las condiciones de los populares para un acuerdo sus son «bien sencillas» y si el Gobierno las acepta «se puede avanzar».

Podemos ve imposible el pacto

Aunque la voluntad de Sánchez es negociar de una vez con el PP la renovación de un consejo cuyo mandato lleva caducado dos años, Unidas Podemos, socio en el Ejecutivo considera «imposible» que se llegue a un acuerdo con los populares mientras les veten en la negociación. La portavoz de Podemos, Isa Serra, defendió la reforma para limitar las funciones del CGPJ mientras su mandato esté caducado, cuya toma en consideración se votará hoy en el Congreso, como una «medida de paciencia» frente al «bloqueo continúo de la derecha» y su insistencia en excluir a Podemos de la negociación para renovarlo. Una vez aprobada esta reforma, debería reactivarse, a su juicio, el cambio en el sistema de elección que permita soslayar la necesidad de un pacto con el PP.

La Asociación Profesional de la Magistratura (APM), mayoritaria en la carrera judicial, reiteró ayer su llamamiento a retirar definitivamente la proposición de ley presentada por el PSOE y Unidas Podemos para limitar las funciones del CGPJ cuando su mandato haya vencido, denunciando que se trata de «una invasión de competencias» que revela, por un lado, un «desprecio» por la separación de poderes y, por otro, la «incapacidad» de los políticos para renovar el CGPJ.