La Casa Real y la comisión de la Kitchen generan nuevos roces en el Gobierno de coalición Podemos critica el alineamiento del PSOE junto al PP y Vox para vetar la investigación parlamentaria sobre el rey emérito

Madrid | La Voz 16/12/2020 05:00 h

La Mesa del Congreso rechazó ayer la puesta en marcha de dos comisiones de investigación que afectan directamente a la Corona debido a la mayoría conformada por los diputados del PSOE, PP y Vox. No prosperó la propuesta registrada de manera conjunta por ERC, Bildu y el Grupo Plural, en el que se integra el BNG, mediante la que se pretendía abrir una investigación sobre presuntas irregularidades cometidas por miembros de la Casa Real. Tampoco pasó el corte del órgano de Gobierno de la Cámara Baja la iniciativa registrada por Unidas Podemos con la que pretendía esclarecer las finanzas del rey emérito, Juan Carlos I.

No es la primera vez que los representantes socialistas en la Mesa del Congreso rechazan la creación de comisiones de investigación relacionada con la Casa Real, y, por lo que apuntaban ayer desde Podemos, seguramente no será la última, ya que desde la formación morada trasladaron que seguirán presentando este tipo de iniciativas, ante las que Ferraz no tiene pensado cambiar de parecer. Tal y como esgrimieron ayer, en el caso de que deba desarrollarse una labor de investigación, será competencia de la Justicia, y nunca de Las Cortes. En otras ocasiones desde el PSOE justificaron también su postura contraria a la creación de comisiones de investigación sobre la Casa Real con los informes contrarios de los letrados de la Cámara Baja, en donde se aludía a la «inviolabilidad» del rey emérito.

Pese a las especulaciones de que estas divergencias entre el PSOE y Podemos están pactadas previamente por Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, la parte morada del Ejecutivo de coalición mostró ayer su malestar no solo por la postura de sus socios de Gobierno, sino por la actitud, denunciando que se zanjó el tema sin permitir siquiera que se abriera el debate. Uno de los más críticos fue el secretario primero de la Mesa, Gerardo Pisarello, que consideró que la negativa de los socialistas equivale a «reírse en la cara de los ciudadanos». «Llevar el apellido Borbón parece ser una carta blanca para delinquir hasta el final de los días», afirmó el diputado de Podemos.

Su compañero Jaume Asens, presidente del Grupo Parlamentario de Unidas Podemos, cargó en Twitter contra sus compañeros de coalición de Gobierno: «El PSOE se empeña en pertenecer al club de los guardaespaldas del rey emérito. Un flaco favor a los valores de transparencia que deberían ser innegociables para cualquier demócrata», lamentó.

El vídeo de «Narcos»

Por su parte, la portavoz del Gobierno, la socialista María Jesús Montero, fue cuestionada ayer tras el Consejo de Ministros por los últimos ataques vertidos desde Podemos a la Corona, como el vídeo difundido desde la formación morada en el que se suceden imágenes de la familia real con la música de fondo de la serie Narcos. Montero dijo no haberlo visto, y respondió que «lo importante es que el Gobierno al completo haga lo que constitucionalmente le corresponde, la defensa de la totalidad de las instituciones que garantiza nuestra democracia y que vertebran la Constitución, desde la A hasta la Z». El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, se refirió ayer a la monarquíacomo un «arco de bóveda» de la democracia española, de forma que extrayendo esa pieza existe la posibilidad de que «se derrumbe todo».

Discrepancias en la Kitchen

PSOE y Podemos también discrepan sobre los comparecientes en la comisión del caso Kitchen, especialmente en torno a dos nombres: Villarejo, al que el PSOE se niega a llamar, y Mariano Rajoy, al que Podemos quiere citar, algo a lo que un sector del PSOE muestra sus reticencias. Según pudo saber La Voz, Echenique afirmó ayer que la portavoz del PSOE, Adriana Lastra, le garantizó que sí citarán al expresidente.