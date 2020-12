Moncloa y Zarzuela negocian las condiciones del regreso a España de Juan Carlos I

0

El rey emérito quiere regresar a España a toda costa. Pese a las reticencias del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ante la posibilidad de que un retorno de Juan Carlos I en medio de sus problemas judiciales aumente la presión sobre Felipe VI, el anterior jefe del Estado habría expresado su voluntad de retornar cuanto antes. Según adelantó RTVE, la Casa Real y Moncloa negocian ya las condiciones para minimizar el impacto de ese regreso.

Entre las soluciones que se contemplan está la retirada del título de rey y el tratamiento de majestad mediante la modificación del decreto que así así lo estableció en junio del 2014 tras su abdicación. Al margen, Felipe VI podría excluir a Juan Carlos I como miembro de la Familia Real. Algo que es potestad exclusiva del actual monarca.

La polémica sobre este posible retorno llega en medio de la presión de Unidas Podemos, los partidos independentistas, el BNG y el resto de socios de investidura, con la excepción del PNV, que elevaron hoy al máximo la presión sobre Pedro Sánchez para cuestionar el papel de la monarquía. Tras el anuncio de la regularización fiscal presentada por Juan Carlos I, la formación morada registró en solitario la petición de apertura de una comisión de investigación en el Congreso «sobre el uso de tarjetas de crédito opacas por parte del rey emérito, con posterioridad a su abdicación con cargo a fondos procedentes del extranjero». Para tratar de impedir su desestimación, la petición precisa que se trata de hechos posteriores a la abdicación. A esa iniciativa se sumó luego otra firmada por el BNG, ERC, EH-Bildu, JxCat, la CUP, Más País y Compromís, que el PNV rechazó suscribir, en la que se reclama investigar incluso al rey Felipe VI para esclarecer «la trama vinculada a las presuntas ilegalidades e irregularidades cometidas por miembros de la Casa Real». En esta solicitud se plantea indagar sobre «el conocimiento que puedan tener de los hechos objeto de las investigaciones los actuales miembros de la Casa Real, así como el mismo rey Felipe VI».

Esos movimientos provocaron una reacción del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que hizo una cerrada defensa del actual monarca, sobre el que dijo que «durante todo su reinado ha trasladado una imagen de ejemplaridad y transparencia». «En muchas ocasiones las explicaciones no se dan con la palabra sino con los hechos», indicó para rechazar una investigación en el Congreso. Sánchez instó a distinguir entre la persona de Juan Carlos I y la institución monárquica, que se comprometió de nuevo a defender durante todo su mandato, al igual que el resto de la Constitución.

No se pronuncia sobre el regreso

«No se juzga a la Corona, se juzga al anterior jefe del Estado. Como no se juzga al Parlamento, se juzga a parlamentarios. Como no se juzga al Poder Judicial, se juzga a un juez», explicó. Pero en esta ocasión, Sánchez fue más lejos y señaló que en este momento no hay ninguna causa judicial abierta contra Juan Carlos I, sobre cuya figura invocó la presunción de inocencia. Recordó también que, cuando abandonó España, el rey emérito se comprometió a que si la Justicia lo requería estaría a disposición de la misma.

Aunque Sánchez es partidario de que Juan Carlos I no regrese ahora, para no elevar la presión sobre Felipe VI, ayer volvió a dejar esa cuestión en manos de la Casa del Rey, dado que, según dijo, el emérito tiene las mismas obligaciones y derechos que cualquier español. El presidente de Castilla-La Macha, Emiliano García-Page, sí defendió abiertamente su derecho a volver a España e ironizó diciendo que «la única restricción que se puede imponer a su regreso es una PCR».

El ala socialista del Gobierno dejó ver su enfado con la iniciativa de Unidas Podemos de pedir una comisión de investigación, que agranda la brecha en la coalición. La vicepresidenta primera, Carmen Calvo, recordó que la formación de Pablo Iglesias es «el cuarto grupo en la Cámara» y por ello no auguró «mucha viabilidad» a su propuesta. Calvo defendió también el derecho de Juan Carlos I a resolver sus problemas fiscales y recordó que «ni vive de los recursos públicos ni tiene actividad pública».

Pese a ello, Unidas Podemos mantuvo la presión sobre la Corona. Su portavoz, Pablo Echenique, señaló que el rey Felipe VI «debería pronunciarse» sobre la situación de su padre y aseguró que esta crisis acerca a España al «horizonte republicano».