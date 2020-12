Sánchez: «El PSOE seguirá apostando por una monarquía parlamentaria»

0

Madrid | La Voz 09/12/2020 22:26 h

«El PSOE seguirá apostando por una monarquía parlamentaria». El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, garantizó que la formación política que lidera defenderá el actual modelo de Estado, unas declaraciones que contrastan con unas declaraciones recientes de su vicepresidente segundo y líder de Podemos, Pablo Iglesias, en las que celebraba la proximidad de la instauración de una república. «La Monarquía no está en peligro, se lo digo en rotundo: no lo está».

Sánchez concedió este miércoles una entrevista a Telecinco en la que fue cuestionado por la regularización fiscal emprendida por Juan Carlos I. El jefe del Ejecutivo no se atrevió a pronosticar si este movimiento podría estar relacionado con una posible vuelta a España del rey emérito por Navidad, pero pidió que se respetase su «presunción de inocencia», al tiempo que recordó que lo que se está «juzgando son personas, no instituciones; no podemos mezclar una cosa con la otra», remarcó, destacando al actual rey, Felipe VI, como el mayor garante de la salvaguarda de la Constitución.

El rey volvió a acaparar la pasada semana cierto protagonismo político tras la difusión de una carta de generales retirados en la que le reclamaban un paso al frente para garantizar la unidad de España. «No deja de llamar la atención de que algunos de estos exmilitares fueron exponentes del 23-F, me parece grotesco», lamentó Sánchez, pero apuntó como lo «más grave de esa carta, que no representa al Ejército», su aprobación por parte de ciertas «tribunas políticas». Entre estas, señaló directamente a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz-Ayuso, a la que escuchó decir «que suscribe palabra por palabra todos los elementos» de la misiva.

Sánchez responsabilizó a la oposición de que esté calando en la ciudadanía «un mensaje de odio» advirtiendo de que el actual Gobierno pretende implantar «un régimen socialcomunista-chavista-soviético; hay gente que se asusta, pero es irreal».

Bildu y los indultos

El presidente por su reciente acuerdo con EH Bildu para sacar adelante los Presupuestos. En línea con lo que viene haciendo en las últimas semanas, evitó mencionar el nombre de la formación aberzale, centrando el foco sobre la negativa del PP y otras fuerzas opositoras para negociar las cuentas públicas. «Lo llamativo no es que los Presupuestos los hayan votado diez grupos parlamentarios, lo llamativo es que haya grupos políticos que se hayan desentendido», lamentó, acusando a Casado y al PP de no haber aceptado todavía las «cinco derrotas electorales» que sufrieron solo en el año 2019.

Finalmente, Sánchez tampoco quiso pronunciarse sobre la concesión de posibles indultos a los líderes secesionistas catalanes, aludiendo a que primero necesita que llegue a la Mesa del Consejo de Ministros el informe del Tribunal Supremo, de la Abogacía del Estado y de las penitenciarías catalanas: «Será entonces cuando responderé a su pregunta».