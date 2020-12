La pedrea de los Presupuestos con las enmiendas pasó de largo en Galicia

0

Extremadura, Castilla-La Mancha, Murcia, La Rioja y Galicia. Son las cinco comunidades que no han visto mejoradas sus asignaciones en los Presupuestos Generales del Estado a través de las enmiendas con repercusión territorializada. Las enmiendas son las propuestas que se realizan desde los grupos parlamentarios para intentar corregir determinados aspectos del texto presentado por el Gobierno. Para estos Presupuestos, fueron registradas un total de 3.793 enmiendas. La gran mayoría de ellas, a cargo de los grupos políticos que no están en el poder, con la excepción de Vox, que optó por no participar en el proceso.

La montaña de documentación registrada por el PP, que contenía modificaciones que afectaban a todas las comunidades, fue vetada por la mayoría liderada por el PSOE y Podemos, de modo que ya no llegaron ni a debatirse en la Cámara Baja. Sin embargo, las de los aliados o posibles aliados gubernamentales suelen pasan el primer corte, abriéndose así una negociación con el Gobierno para la incorporación de enmiendas a la ley. De este modo, la mayoría de las comunidades se vieron beneficiadas con lo que en el argot parlamentario se conoce como la pedrea.

Cataluña volvió a ser la comunidad autónoma más agraciada con la aceptación de enmiendas por parte del Ejecutivo, que dio luz verde a peticiones de última hora llegadas tanto de los 13 diputados de ERC como del seno del PDECat, cuyos cuatro representantes en las Cortes acabaron votando a favor de las cuentas, precisamente tras haber alcanzado un acuerdo con el PSOE y UP. Tres cuartas partes de lo mismo con el País Vasco. El portavoz del PNV, Aitor Esteban, anunció la supresión del impuesto al diésel, una enmienda de ámbito estatal, y a las pocas horas, comunicó también un acuerdo para proceder a la enajenación del cuartel de Loyola, en San Sebastián, instalaciones que antes del 2021 deberán pasar de manos de Defensa a las del Ayuntamiento donostiarra. Los nacionalistas lograron más acuerdos, estos dos son solo los de mayor repercusión.

En el País Vasco, el Ejecutivo llegó a pactos de última hora también con Bildu. Una partida de diez millones para la aeronáutica vasca, 48 millones para el cercanías entre Irún y Brinkola, pero también partidas para apuntalar la inversión en Navarra, como tres millones que el Gobierno comprometió con los aberzales para mejorar la N-121 o tres millones para reactivar el rural navarro. Bildu también votó sí.

Teruel lidera en Aragón

Una situación similar se daría con Aragón, en la que Teruel, mediante Teruel Existe, acabó capitalizando las mejoras de las enmiendas en la comunidad, con partidas para carreteras y un millón de euros para el Laboratorio Nacional de Acción contra la Despoblación. En Cantabria, las mejoras presentadas por el PRC de Revilla obtuvieron unas partidas extra para acelerar el AVE. En Canarias, también se mejoraron las inversiones en el archipiélago mediante enmiendas de Pedro Quevedo, diputado de Nueva Canarias. El Gobierno aceptó también cuatro enmiendas presentadas por Joan Baldoví, de Compromís, centradas en la Comunidad Valenciana.

Pero las enmiendas que se incorporaron al proyecto presupuestario final no llegan a cargo solo de los diputados de fuerzas aliadas, sino que es común que los propios representantes del PSOE y Unidas Podemos pacten con el Ejecutivo la inclusión de partidas de última hora a sus respectivos territorios. Según informa Ángel Falcón, de La Voz de Asturias, el Ejecutivo aceptó una enmienda de PSOE y Podemos para la Academia de la Llingua: 40.000 euros para el fomento del bable. Por esta misma vía, Andalucía también se vio favorecida a última hora con beneficios fiscales para el programa «Andalucía Región Europea del Deporte 2021» o para conmemorar el «V centenario de Nebrija». El VII centenario de la Catedral de Palencia, en Castilla y León, también disfrutará de menos cargas fiscales. Lo mismo con el Museo Nacional de Ciencias Naturales de Madrid, que cumple 250 años.

Galicia fue uno de los cinco territorios que no obtuvo ningún beneficio de última hora. Las propuestas del PP fueron vetadas y las 234 enmiendas presentadas por el BNG, abortadas; primero, en la comisión y la siguiente semana, en el pleno. El Bloque acabó votando no a los Presupuestos denunciando que la inversión en Galicia desciende un 11 % respecto al ejercicio en vigor, cuando para el conjunto del Estado este apartado aumenta un 68 %. De los otras cuatro comunidades, Galicia y Castilla-La Mancha son los dos territorios en los que las inversiones de partida habían descendido respecto al 2018, algo que el Gobierno justifica para el caso gallego con las asignaciones destinadas al AVE. En Extremadura, la inversión real subió un 7,5 %; en Murcia, se disparó un 88 % y en La Rioja, se incrementaron un 54,5 %.

La ausencia de Vox en las comisiones impidió que se suprimiese el IVA de las mascarillas

El IVA de las mascarillas quirúrgicas descendió el pasado mes del 21 al 4 %. Una decisión que llegó tras el desmentido de Bruselas al Gobierno, que hasta el momento justificaba el tipo aplicado a este material sanitario en base a las exigencias de la UE. Y tan solo la ausencia de los diputados de Vox en las comisiones en las que se votaron las enmiendas a los Presupuestos impidió que las mascarillas, a propuesta del BNG, quedasen exentas incluso de ese 4% de IVA.

El diputado del BNG, Néstor Rego, registró 234 enmiendas, entre las que se encontraba una batería de medidas fiscales. La que fue calificada en la Cámara Baja como 002746 demandaba al Gobierno que las mascarillas higiénicas, las mascarillas médicas y mascarillas filtrantes» estuviesen «exentas de este impuesto» mientras «esté vigente la obligatoriedad de su uso generalizado por la población para prevenir los contagios de covid-19».

Fuentes parlamentarias presentes en la comisión en la que se debatió esta enmienda trasladan a La Voz que Rego estuvo a punto de ganar la votación. La enmienda contó con 14 votos a favor: los del PP, ERC, Bildu y el PDECat. En contra de eliminar el IVA a las mascarillas se posicionaron el PSOE, PNV y Unidas Podemos, que cuentan con 18. Las mismas fuentes explican que, de haber estado presentes los cinco diputados que le corresponden a Vox, la votación hubiese salido adelante y la enmienda se hubiese incorporado a los PGE. El mismo equilibrio de fuerzas se dio con la enmienda 002747, en la que el BNG reclamaba que las actividades de «peluquería, barbería y estética» tributasen con un 10 % de IVA por su esencialidad durante la alarma y aliviar así la «carga de autónomos y pequeñas empresas».