La Fiscalía abordará tras el puente los indultos del «procés», una medida que casi nunca apoya

La Voz de Galicia

07/12/2020

La Fiscalía tiene previsto comenzar a estudiar los expedientes sobre la concesión del indulto a los líderes independentistas condenados por el «procés» tras el puente de la Constitución, una figura que es muy excepcional y de la que en muy pocas ocasiones el Ministerio Público informa a favor.

Fuentes fiscales han informado a Efe de lo «raro» que resulta que el Ministerio Público emita un informe favorable de la concesión de la medida de gracia a un condenado, al que previamente han reclamado una pena privativa de libertad en el procedimiento. Aunque los fiscales aún no se han sentado a estudiarlo, las fuentes destacan que resulta algo «absolutamente excepcional» que el Ministerio Público abogue por su concesión, como así lo demuestran los datos facilitados por el Ministerio de Justicia.

De los 1.240 expedientes resueltos en el primer semestre del año, solo se concedieron diez (cinco hombres y cinco mujeres), el 0,8 % del total, la mayoría relacionados con delitos contra el patrimonio. El 91 % de los 1.230 expedientes denegados tenían en contra tanto el informe del tribunal sentenciador como de la Fiscalía, y solo el 3 % tenía los dos informes favorables.

Según las fuentes, siempre que la Fiscalía se pronuncia a favor de la medida de gracia lo hace atendiendo a circunstancias objetivas de equidad, reinserción acreditada y reparación total del daño. Condiciones que no están del todo claras con los líderes independentistas, quienes no han cumplido la cuarta parte de la condena, salvo Jordi Cuixart, Jordi Sánchez y Joaquim Forn, que tampoco han cumplido la mitad de la pena, como así ha recordado este viernes el Supremo al revocarles el tercer grado y el régimen de semilibertad del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario.

Precisamente, el Alto Tribunal dice que no se ha apreciado «vinculación alguna» del 100.2, que les permitía salir a trabajar o hacer voluntariado, con el proceso de reinserción social de estos penados, lo que «hace injustificable» ese régimen de semilibertad.

El fallo del Supremo sobre el tercer grado siguiendo los argumentos y el criterio expuesto por la Fiscalía deja entrever cuál puede ser la línea a seguir con los informes sobre los indultos, que el Ministerio Público comenzará a estudiar tras el puente.

Un asunto que compete solo y exclusivamente al equipo de fiscales que intervinieron en el juicio; estos son Javier Zaragoza, Consuelo Madrigal, Fidel Cadena y Jaime Moreno, explican las fuentes.

Todos ellos analizarán los expedientes con detalle antes de emitir su informe, que es preceptivo pero no vinculante para el Tribunal Supremo a la hora de emitir el suyo, como tampoco este es vinculante para el Gobierno, que es quien toma la decisión final.

Justicia estudia «armonizar» el delito de sedición conforme a conductas penadas en Europa con no más de 5 años

Este delito no existe en los códigos europeos pero se puede comparar con la resistencia grave, que prevé uso de violencia

La anunciada reforma del delito sedición por el Gobierno, con el objetivo de «armonizar» el Código Penal español con el de otros países europeos, en palabras del propio ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, podría suponer una rebaja de las penas actuales asimilando ese delito a conductas de resistencia grave castigadas en otros países con no más de cinco años de cárcel.

Fuentes gubernamentales consultadas por Europa Press argumentan que la sedición es un delito que no encuentra fácilmente un equivalente en los ordenamientos europeos, algo que no ocurre con la rebelión, que si bien no se denomina con este término en otros códigos si puede compararse más fácilmente con otras conductas gravemente penadas como «alta traición» en Alemania o delitos contra la República o la integridad del territorio nacional en Francia.

Pese a que se prevé reformar ambos delitos, la atención se centra especialmente en el de sedición porque es por el que fueron condenados por el Tribunal Supremo los líderes independentistas en el juicio por el «procés» en Cataluña.

Además, si la pena prevista se rebaja la reforma tendrá consecuencias en el cumplimiento de las condenas ya impuestas al exvicepresidente Oriol Junqueras y al resto de condenados, al aplicarse la retroactividad de la norma en beneficio del reo.

Por ello cobra especial importancia en este punto el derecho comparado respecto de la sedición, que según fuentes jurídicas consultadas por Europa Press lleva a valorar las medidas que en otros códigos se imponen respecto a conductas similares como los de resistencia grave, para los que señalan penas de prisión que van desde los 8 años (únicamente en Portugal) hasta condenas que no superan los 5 de cárcel en la mayoría de los Estados, llegando a los 6 meses en sus límites más bajos.

Actualmente, este delito se regula en el artículo 544 del Código Penal, que señala que son reos de sedición los que, «sin estar comprendidos en el delito de rebelión, se alcen pública y tumultuariamente para impedir, por la fuerza o fuera de las vías legales, la aplicación de las Leyes o a cualquier autoridad, corporación oficial o funcionario público, el legítimo ejercicio de sus funciones o el cumplimiento de sus acuerdos, o de las resoluciones administrativas o judiciales».

Las penas previstas van desde los 10 a 15 años en el caso de que los cometan autoridades mientras que para el resto, los que hayan «inducido, sostenido dirigido la sedición o aparecieren en ella como sus principales autores, serán castigados con la pena de prisión de ocho a diez años.

Por ello se está planteado comparar la sedición -un término decimonónico que se viene arrastrando desde el Código Penal de 1822- con delitos regulados en otros países para sancionar conductas de alteración de paz pública o uso de intimidación para impedir que una autoridad política o funcionario público cumpla con sus funciones, según fuentes jurídicas y universitarias consultadas.

Delitos parecidos en Europa

En todos estos casos existe una diferencia fundamental con la regulación española de la sedición, ya que en todos ellos se habla de empleo de violencia o intimidación para lograr la alteración de la citada paz pública y, aún así, las penas previstas son más bajas que en España.

En Italia existen los delitos de resistencia regulados en sus artículos 336 y 337 del Código Penal italiano que castigan con penas de entre 6 meses y cinco años de cárcel, según la gravedad de la conducta; mientras que en Alemania el artículo 113 de su Código pena la resistencia y los desórdenes públicos para los que se usa violencia con 3 años de cárcel o multa. Se trata de las condenas más bajas, sin tener en cuenta ningún agravante.

En este mismo análisis sin agravantes estaría Suiza, donde los delitos contra el Estado o la Constitución son de menos de un año, pero la resistencia grave se pena en el artículo 285 de su Código Penal con 3 años incluso si se producen con alzamiento.

Las penas más elevadas las prevé el Código portugués, con penas de entre 1 y 8 años de cárcel por resistencia en el artículo 333 y de hasta 3 años en el 334 en caso de algarada para perturbar el funcionamiento constitucional.

En Francia, el delito equivalente de resistencia se regula en los artículos 433 al 426 de su código con prisión de 2 años de multa que subiría a 3 años si el delito se comete en grupo; mientras que en Bélgica esta pena es de hasta 5 años en grupo y se rebaja a entre 3 meses y 2 años si no se da esta circunstancia, según al artículo 269 de su ordenamiento penal.

Esta comparativa permite concluir, según las mismas fuentes, que los comportamientos sediciosos en España, pese a no requerir violencia, conllevan penas mucho más altas que en países de nuestro entorno, a lo que se une la »vaporosa« y ambigua redacción del artículo, que ha quedado obsoleta.

La reforma, señalan, debería ir dirigida a mejorar la definición del tipo y adecuar la pena, lo que evitaría además lo que los juristas llaman »efecto desaliento«, que se da cuando un precepto define de forma muy deficiente la conducta a castigar y la asocia a la vez a penas elevadas, ya que ello afecta al ejercicio de derechos fundamentales y es propio de países autoritarios.

Rebelión

En cuanto a la rebelión, la identificación con las penas para este tipo de conductas contra el orden constitucional en otros países es más sencilla de realizar. El Código Penal francés castiga «el hecho de cometer uno o varios actos de violencia susceptibles de poner en peligro las instituciones de la República o de atentar contra la integridad del territorio nacional» con treinta años de cárcel y una multa de 450.000 euros.

Por su parte, la legislación portuguesa contempla penas de entre 10 y 20 años de prisión para «aquel que intente separarse de la madre patria», trate de someter a soberanía extranjera el territorio portugués, o ponga en peligro la independencia del país. En el caso de Alemania, un delito de Alta Traición a la Federación con violencia puede llegar a ser castigado «de por vida».

Al igual que ocurre en Canadá para cualquier persona que «utilice la fuerza o la violencia con el propósito. El delito de «rebelión contra la autoridad de los Estados Unidos o sus leyes» está penado con un máximo de diez años de cárcel y la inhabilitación para ejercer cargos públicos, mientras que el máximo castigo para las personas que «conspiren para derrocar al Gobierno de Estados Unidos» no será superior a 20 años de cárcel.