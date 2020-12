Más de 270 exmilitares firman un manifiesto en el que advierten del «deterioro de la democracia»

El JEMAD acusa a los oficiales retirados de falsear su condición militar

Marejada en el Ministerio de Defensa a cuenta de la campaña de militares retirados contra la acción del Gobierno y en defensa de un «pronunciamiento» del Rey como mando supremo de las Fuerzas Armadas. En un inédito comunicado, el jefe del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), general Miguel Ángel Villarroya, entró este viernes en el juego de la política al asegurar que «las opiniones de estas personas no pueden considerarse representativas del colectivo militar».

El general del Ejército del Aire subrayó que los oficiales retirados que abogaron en un chat privado por golpes de Estado y, en el caso particular de un general, por «fusilamientos» de civiles contrarios a su ideología, tienen «todo derecho a expresar lo que consideren, pero no arrogándose un derecho de representatividad que no poseen, que daña la imagen de las Fuerzas Armadas y que confunde a la opinión pública».

