Teresa Rodríguez demanda a Dina Bousselham y su medio digital por acusarla de quedarse con dinero de IU y Podemos

«Lo que no entendemos de IU y Podemos es ese interés por romper un grupo parlamentario que funcionaba bien, que tenía consenso y paz», ha sostenido la líder de Anticapitalistas

La ya diputada no adscrita y líder de Anticapitalistas, Teresa Rodríguez, ha asegurado este lunes que ella no se ha ido de Podemos sino que la han «expulsado» del partido morado tras la reunión de la Mesa del Parlamento que la apartó de Adelante Andalucía, junto a otros siete compañeros, «para justificar» la acusación de transfuguismo que alegó el partido morado, y amparó IU, para propiciar su salida del grupo parlamentario.

«No me he ido de Podemos, me han expulsado de Podemos justo después de la reunión de la Mesa --que acordó su salida del grupo parlamentario--, dije que no me presentaba a la dirección de Podemos Andalucía pero seguía inscrita en Podemos y ofreciéndome a la siguiente dirección, pero la expulsión del partido morado ha venido después y 'ad hoc' para tratar de justificar el tema del transfuguismo», ha afirmado Teresa Rodríguez en una entrevista en Espejo Público, recogida por Europa Press.

Seguir leyendo