El Jemad afirma que las críticas de exmilitares al Gobierno dañan a las  Fuerzas Armadas

Redacción 04/12/2020 10:54 h

El jefe de Estado Mayor de la Defensa (Jemad), el general del Ejército del Aire Miguel Ángel Villarroya, ha manifestado que los militares retirados que han enviado cartas al rey criticando al Gobierno con expresiones de apoyo al franquismo en un chat dañan a las Fuerzas Armadas (FAS) pero no la representan.

Así lo expresa Miguel Ángel Villarroya en el comunicado que ha emitido con ocasión del 42 aniversario de la Constitución española, en el que proclama la neutralidad política de las FAS, informa Efe. «Estos días hemos sido testigos de algunos comunicados de personal en situación de retiro que, al haber perdido la condición de militar, no tienen limitados ya derechos» como la expresión pública de opiniones políticas, indica.

Aclara que «las opiniones de estas personas no pueden considerarse representativas del colectivo del que formaban parte con anterioridad sino que deben verse como opiniones de ciudadanos particulares, por otra parte, con todo derecho a expresar lo que consideren». El Jemad insiste en que no pueden arrogarse un derecho de representatividad que no poseen y añade que «dañan la imagen de las FAS y solo confunden a la opinión pública».

Recuerda que el «buen hacer» de las Fuerzas Armadas, «avalado por un acendrado espíritu de servicio y por innumerables operaciones militares en territorio nacional y en todo el mundo, ha llevado a que sea consistentemente una de las instituciones mejor valoradas por nuestra sociedad». «Ese servicio y esas operaciones han causado, por desgracia, muchos sacrificios mientras se garantizaban la seguridad y libertad de todos los españoles», añade.

Y recalca: «La Constitución es la norma que los militares hemos jurado o prometido defender y la que inspira todas nuestras actuaciones». «Una de las consecuencias de ese compromiso es la neutralidad política de nuestras FAS», subraya.

Explica que «la condición de militar trae consigo la limitación de derechos fundamentales como la participación en manifestaciones o actividades de tipo político, sindical o reivindicativo, la afiliación o colaboración en organizaciones políticas o sindicales o la expresión pública de opiniones sobre ellas».

«Esto es así, precisamente, porque las FAS están al servicio de todos los españoles, sin importar dónde han nacido o lo que piensan. Nuestro compromiso con España y con la Constitución no ofrece ninguna duda y así lo venimos demostrando en nuestra actuación día a día», apunta.

El general Villarroya comenta que «las FAS de nuestros días no miran al pasado, nos encontramos en un constante proceso de adaptación de estructuras y capacidades al continuo cambio en el que los riesgos y amenazas se desarrollan de forma global». «Nuestra tarea es proteger a los españoles para que puedan llevar a cabo sus aspiraciones en paz y con seguridad. Siempre mirando al futuro. Siempre al servicio de todos los españoles y de la Constitución», concluye.

Robles: «Son personas que no merecían haber llevado uniforme»

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha afirmado que los militares retirados que han enviado cartas al rey criticando al Gobierno y volcado expresiones franquistas en un chat «son personas que no merecían en su momento haber llevado el uniforme».

En una entrevista a la Cadena Ser, Robles ha apuntado que los protagonistas de esas expresiones son militares jubilados que no representan a las Fuerzas Armadas y que en algún caso abandonaron el Ejército hace 40 años para irse a trabajar a líneas aéreas privadas. «Están atribuyéndose el ser representantes no sé muy bien de qué con unos chat y unas cartas que nos avergüenzan a cualquier demócrata», ha dicho la ministra.

Los militares en activo, ha dicho la ministra, tienen un «compromiso clara y abiertamente con los valores constitucionales». «No se por qué hay este interés en querer poner siempre el sambenito de franquistas a las Fuerzas Armadas», ha añadido. En este sentido, ha lamentado que Vox intente «patrimonializar» a las Fuerzas Armadas, que son de todos los españoles, ha indicado.

Robles ha celebrado asimismo el comunicado que ha publicado este viernes el jefe de Estado Mayor de la Defensa (Jemad) afirmando que las expresiones de los exmilitares dañan a las Fuerzas Armadas, pero no las representan.

Garzón sobre los exmilitares retirados: El rey debería desmarcarse

El ministro Alberto Garzón cree que el rey debería «desmarcarse» del grupo de militares retirados que le enviaron una carta criticando al Gobierno con expresiones de apoyo al franquismo, porque si no se podría generar «un clima de confusión que puede ser aprovechado por los extremos de la derecha».

Así se ha pronunciado el titular de Consumo en TVE al ser preguntado sobre lo que debería hacer, en su opinión, Felipe VI tras recibir una carta de un grupo de exmilitares, que en un chat se refieren al fusilamiento de 26 millones de españoles.

«La neutralidad de la monarquía se defiende tanto activa, como pasivamente, con lo que no es solo lo que la monarquía haga, sino lo que deja de hacer. Cuando haya actores políticos que quieren hablar en nombre de la monarquía, esta tiene que salir siempre a decir 'usted no puede hablar en mi nombre' y desmarcarse», ha dicho Garzón.

Además, Garzón ha culpado al PP de tener un «silencio cómplice» con respecto a estos hechos ya que este jueves, según ha comentado, su presidente, Pablo Casado, eludió pronunciarse sobre el mismo.

«Un demócrata no puede dudar cuando unos militares amenazan con dar un golpe de Estado o invitan al jefe de Estado, a la monarquía. Todas las instituciones del país tienen que ponerse enfrente, desde el Parlamento hasta la monarquía», ha hecho hincapié.

El PP rechaza que el rey deba hablar sobre los militares retirados

La vicesecretaria de Organización del PP, Ana Beltrán, ha rechazado este viernes que el Rey tenga que pronunciarse sobre las manifestaciones de militares retirados y ha recalcado que aquellos que hacen esa exigencia son aquellos que quieren que la monarquía «desparezca». Y ante las peticiones de varios ministros para que también se desmarque el PP, ha subrayado que hay que poner el foco en la labor que realiza el Ejército.

«Poca credibilidad nos ofrecen esos partidos que tienen como objetivo que el rey no esté. Que pidan eso entra dentro de la lógica de sus pretensiones pero, desde luego, el PP no va a caer en entrar en esa provocación. En absoluto», ha afirmado en una entrevista en TVE que ha recogido Europa Press.

Después de que la vicepresidenta Carmen Calvo haya emplazado al PP a pronunciarse contra los exmilitares «fascistas» y «franquistas», Beltrán ha subrayado que «lo importante en este caso es resaltar la labor que hace el Ejército español» y la ayuda sanitaria que ha prestado durante la pandemia. «Creo que es mejor poner el foco en eso que en las declaraciones en concreto de un grupo de militares», ha resaltado.

Preguntada expresamente por las palabras del titular de Consumo, Alberto Garzón, en las que solicita al PP que se desmarque de ese chat porque si no habrá un «silencio cómplice», Beltrán ha recalcado que el ministro no puede «dar lecciones de nada a nadie». «Es él el que se tiene que desmarcar de muchísimas cosas como cuando critica el turismo con pleno desconocimiento de su cargo», ha enfatizado.

Dicho esto, ha resaltado que Garzón es un «ministro republicano» y ha insistido en que puede dar «poquitas lecciones» a su partido. «¿Qué vamos a esperar de un ministro republicano? En blanco y en botella», ha exclamado.