El hijo de un militar de la promoción del chat «infame» dice que es un «patriotismo de sofá, café y puro»

Redacción 04/12/2020 16:25 h

Pablo Romero, hijo del teniente coronel Juan Romero Álvarez, asesinado por ETA y que formó parte de la misma promoción de la Academia General del Aire cuyos miembros protagonizan el polémico chat de exmilitares, ha tachado a los que escribieron en él comentarios antidemocráticos de «patriotismo de sofá, café y puro».

«No parece que exista valentía alguna en sus acciones: dan la cara porque nada tienen que perder», opina de esos militares en una carta este periodista, que consiguió reabrir la investigación del atentado en el que fue asesinado su padre en Madrid en 1993, que se saldó con siete fallecidos, seis de ellos militares.

Romero expresa en esa carta su «dolor y enfado» porque se utilice en el chat «infame» la memoria de su padre «para realizar semejantes pronunciamientos» y destaca que en la XIX promoción de la Academia General del Aire a la que pertenecía «hay muchos hombres que no apoyan lo que dice el grupo de exaltados».

Agradece en ese sentido las palabras del teniente coronel retirado José Ignacio Domínguez, que se ha desmarcado públicamente de los comentarios de algunos de sus compañeros de promoción, que hablaron en el foro de WhatsApp de «pronunciamientos» militares, alabaron a Franco y enviaron una carta al rey criticando duramente al Gobierno, informa Efe

Todos los de esa promoción, explica Romero, están retirados y algunos «colgaron el uniforme hace décadas para ser pilotos de Iberia». «Quince de ellos firman con sus cargos militares cuando hace años que los abandonaron por sueldos y condiciones infinitamente mejores. Allá cada cual con sus lealtades. (¿Todo por la pasta?)», añade.

Por ello, Romero pide públicamente que se respete la memoria de su padre, «digno miembro de la XIX del Aire». «Estoy seguro de que él no hubiese firmado nada de eso. Va por ti, papá», concluye.

Esta es la carta completa:

Tras un par de días de reflexión, no me queda más remedio que aclarar algunos aspectos muy dolorosos —para mí— sobre las cartas y el chat (infame) de algunos miembros de la XIX promoción del Aire, a la que mi padre pertenece.

En primer lugar, quiero expresar mi dolor y enfado porque se utilice la memoria de mi padre para realizar semejantes pronunciamientos. Eso no es un homenaje, sino la utilización 'política' de su asesinato. Eso no lo consentiré jamás. Su legado es otro:

Afortunadamente, en esa promoción hay muchos hombres que no apoyan lo que dice el grupo de exaltados. Entre ellos, quiero agradecer a José Ignacio Domínguez ("el niño" era su mote), teniente coronel de esa promoción, por desmarcarse públicamente.

Hay que insistir, además, en que todos los miembros de la XIX promoción del Aire están retirados. Por tanto, opino que no parece que exista valentía alguna en sus acciones: dan la cara porque nada tienen que perder. "Patriotismo de sofá, café y puro", si me permiten.

Y añado que varios de ellos colgaron el uniforme hace décadas para ser pilotos de Iberia; 15 de ellos firman con sus cargos militares cuando hace años que los abandonaron por sueldos y condiciones infinitamente mejores. Allá cada cual con sus lealtades. (¿Todo por la pasta?).

Así que pido públicamente que se respete la memoria de mi padre, digno miembro de la XIX del Aire, y que no se use su dramático asesinato para finalidades claramente antidemocráticas. Estoy seguro de que él no hubiese firmado nada de eso. Va por ti, papá.

Pablo Romero. Hijo del Tcol. Juan Romero Álvarez, asesinado por ETA y miembro de la XIX promoción de la Academia General del Aire.

