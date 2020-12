Defensa lleva a la Fiscalía el chat en el que militares retirados hablaban de un golpe de estado y fusilamientos

0

La Voz de Galicia La Voz

03/12/2020

El Ministerio de Defensa ha puesto en conocimiento de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Madrid el contenido del chat de militares retirados del Ejército del Aire en el que hablaban de un golpe de Estado contra el Gobierno o incluso mostraban su deseo de «fusilar a 26 millones» de personas.

La conversación de WhatsApp, desvelada por Infolibre, pertenece a miembros de la XIX promoción del Ejército del Aire, todos ya retirados, e incluye duros mensajes contra el Ejecutivo de coalición, habla de «pronunciamientos» y de la «muerte» de los miembros del Gobierno.

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha decidido poner el asunto en manos de la Fiscalía, según ha confirmado un portavoz de su Departamento por si los hechos en ella reflejados fueran constitutivos de delito, «cometido por personas que además pudieran atribuirse la condición de militares en activo, sin serlo», informa Europa Press.

El vicepresidente segundo del Gobierno y líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha asegurado hoy en TVE que no suponen ninguna «amenaza» los comentarios de unos señores jubilados «en un chat con unas copas de más», dado que no representan al conjunto del Ejército. Además, no le cabe la más mínima duda que el monarca Felipe VI ni siquiera la va a leer. «No amenaza quien quiere sino quien puede», ha remachado

No obstante, el vicepresidente sí ha dicho que esa misiva por parte de unos señores «franquistas», que no tuvieron las «agallas» de manifestarse políticamente cuando estaban en activo, quieran situarle como su referente, pues coloca al rey en una situación «absolutamente incómoda» y contribuye a que «cada vez haya más republicanos».