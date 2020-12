El Gobierno aprieta al PP y acelera para limitar las atribuciones de un CGPJ en funciones

0

La Voz de Galicia Paula de las Heras

Madrid / Colpisa 03/12/2020 05:00 h

Esta vez Podemos no se ha llevado el gato al agua. El PSOE está dispuesto a tramitar ya una reforma de la ley del Poder Judicial para impedir que este órgano pueda hacer nombramientos discrecionales una vez haya caducado su mandato, como ocurre actualmente. Sin embargo, mantendrá en el congelador la modificación de las mayorías precisas para poder elegir a los doce vocales procedentes de la carrera judicial en el Congreso y el Senado sin el concurso del PP, a pesar de que el martes su socio de coalición en el Gobierno le instó a no esperar más para acometerla con duros reproches al ministro de Justicia, Juan Carlos Campo.

Los grupos parlamentarios de ambas fuerzas políticas registraron este miércoles una nueva proposición de ley que, de salir adelante, impedirá que, una vez concluido su mandato, el órgano de gobierno de los jueces designe a los presidentes de las Audiencias, de los Tribunales Superiores de Justicia y de la Audiencia Nacional o a los presidentes de sala y los magistrados del Supremo o del Tribunal Constitucional. Una solución de compromiso con la que liman las últimas asperezas generadas en el Ejecutivo, al tiempo que responden al portazo de los populares, que ya el lunes negaron la proximidad del acuerdo anunciado por Campo.

La renovación por mayoría, paralizada

La limitación de funciones era una de las dos patas de la iniciativa registrada el pasado octubre en la que también se proponía que los vocales jueces del CGPJ pudieran ser elegidos por mayoría absoluta en caso de que, en una primera votación tanto en el Congreso como en el Senado, no se alcanzaran los tres quintos. Pedro Sánchez decidió paralizar ese texto, según aseguró durante la moción de censura que le presentó Vox, como gesto para facilitar un acuerdo de renovación con el PP, pero solo después de recibir sendas llamadas de atención de la Comisión Europea y el Consejo de Europa y siempre dejando claro que no renunciaba a ella. En las últimas semanas, el Ejecutivo había amenazado en no pocas ocasiones al partido de Pablo Casado con sacar de la nevera la norma, molesto por los escasos avances en la negociación para renovar a los vocales que acabaron su mandato hace dos años. Pero, frente a las presiones de Podemos, la portavoz gubernamental, María Jesús Montero, abogó el martes por tomarse un «tiempo prudencial» antes de dar un paso al que también han puesto pegas las principales asociaciones de jueces, salvo la progresista Juezas y Jueces por la Democracia.

Sin marcha atrás

Finalmente, la polémica modificación seguirá en el cajón, aunque no ha sido retirada. En cambio, el PSOE está decidido a aprobar la limitación del Poder Judicial en funciones sin más demora y al margen de que el PP dé o no su brazo a torcer. «Vamos para adelante», aseguran fuentes de la dirección socialista. El acuerdo con Podemos es llevar la nueva iniciativa al pleno del próximo 15 de diciembre para su toma en consideración. El hecho de que se trate de una propuesta de los grupos parlamentarios y no del Gobierno agiliza la tramitación, que, al ahorrarse los preceptivos informes del Consejo de Estado o del propio CGPJ, puede llevar en torno a tres meses.

En el tiempo que lleva en funciones, el actual Consejo, presidido por Carlos Lesmes con mayoría conservadora (once a nueve), no ha dejado de hacer nombramientos importantes. El Ejecutivo ha expresado en varias ocasiones su malestar al respecto, pero lo cierto es que todas las designaciones contaron con un amplio consenso y fueron defendidas también por vocales progresistas. El propio ministro Campo ha admitido que tampoco el Consejo del que él formó se inhibió el tiempo que mantuvo prorrogado su mandato por la falta de entendimiento entre los dos partidos mayoritarios, del 2007 al 2008.

Casado acusa a Sánchez de atacar la independencia de los jueces porque quiere «mandar en todos los poderes»

El líder del Partido Popular, Pablo Casado, aseguró este miércoles que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, «intenta atacar la independencia del Poder Judicial» porque «quiere mandar en todos los poderes del Estado» y «no se conforma con el Ejecutivo y el Legislativo», informa Europa Press.

Casado se pronunció así en un acto en Sevilla para conmemorar el segundo aniversario de la llegada del PP a la Junta de Andalucía, el mismo día en que el PSOE y Unidas Podemos habían registrado de forma conjunta una nueva proposición de ley en el Congreso para limitar las funciones del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) cuando haya caducado su mandato, como ocurre en la actualidad.

Durante su intervención —en la que estuvo acompañado por el presidente de la Junta, Juanma Moreno—, Casado acusó a Pedro Sánchez y al que denominó como «su partido sanchista» de crear «problemas» donde no existían. A su entender, el Partido Socialista «ha desaparecido en manos de un proyecto personal, radicalizado y extremista».

El líder del PP afirmó que, a su juicio, Sánchez está «creando un problema» al «intentar atacar la independencia del Poder Judicial, simplemente porque quiere mandar en todos los poderes del Estado y no se conforma con el Legislativo y el Ejecutivo», aunque esto «vaya en contra de lo que dicen la Unión Europea y la Constitución», remachó.

Casado, que citó al Gobierno andaluz como «ejemplo» y «referencia» de lo que él quiere hacer si llega a la Moncloa, quiso poner en valor las «soluciones» que plantea Moreno ante los «problemas» de los ciudadanos en materias como educación, la ocupación ilegal de viviendas, la subida de impuestos o el paro.

Globos sonda

En este punto, el presidente del PP recriminó al Ejecutivo que busque desviar la atención con globos sonda, como la reforma del Poder Judicial, en vez de centrarse en lo que, en su opinión, «importa de verdad a los ciudadanos». «Parece que en Moncloa solo ocupa ver qué señuelo saco hoy para ver si pican los de la oposición», apostilló Casado.

«No merecemos esta España, ni merecemos este Gobierno, ni merecemos a este presidente del Gobierno», concluyó el líder de la oposición.