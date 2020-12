Catalunya en Comú exige al ministro de Justicia que acelere la reforma del delito de sedición

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia

redacción / la voz 01/12/2020 08:08 h

El portavoz de Catalunya en Comú, Joan Mena, ha discrepado del ministro de Justicia de su propia coalición de Gobierno, Juan Carlos Campo, por haber alejado este lunes la posibilidad de que la reforma del Código Penal, que implicaría la salida de los presos del 1-O, llegue antes de final de año.

Mena, según recoge Efe, ha dicho que «discrepa» de las declaraciones de Campo y que a los comunes les «preocupa y ocupa mucho» que los condenados por el Tribunal Supremo por sedición -y también desobediencia o malversación de fondos públicos, entre otros delitos-, «pasen una hora más en prisión». «Nosotros hace meses que pusimos en la mesa del ministro la propuesta del diputado Jaume Asens» de reforma de delitos como el de sedición, ha señalado Mena, quien ha añadido que el compromiso de su partido sigue intacto para que salgan de prisión lo antes posible. «Sigo siendo optimista con cumplir los plazos», ha añadido Mena.

Campo ha apuntado, sin embargo, que es un compromiso en el plazo de la legislatura, y no de este 2020. El ministro de Justicia ha defendido que la reforma del Código Penal debe endurecer el delito de desobediencia al Tribunal Constitucional, pero también ajustar las penas contempladas a los delitos de rebelión y sedición a los ordenamientos jurídicos de países del entorno, que no fijan condenas de 13 años de prisión para estos tipos penales.

En un desayuno informativo organizado por Europa Press, el ministro ha señalado que aunque el plazo previsto para presentar el anteproyecto era a finales de año, no se sentirá «en absoluto incumplidor» si este se acomete más tarde. En este sentido, ha explicado que hay que hacer una «reflexión serena» acerca del delito de sedición y rebelión, y adecuarlos a los códigos penales europeos como el alemán, francés, italiano o portugués. Campo ha destacado que en el marco de esta reforma se ha podido ver que hay «otras cuestiones» que también hay que analizar, como la falta de protección al Constitucional. Así, ha asegurado que el nuevo Código Penal reforzará el delito de desobediencia al tribunal, aunque no ha precisado cómo. «Le dimos unos cometidos al Tribunal Constitucional, pero no hemos establecido cómo se castiga al que incumple lo que diga», ha dicho. Los líderes independentistas desobedecieron las resoluciones de este tribunal.