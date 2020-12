Ana Pontón, a Gómez-Reino: «Non me gusta facer leña da árbore caída»

0

La Voz de Galicia J. Capeáns

Santiago / La Voz 01/12/2020 05:00 h

El Gobierno cuenta con poco más de tres días para intentar sumar el apoyo del BNG a los Presupuestos. Solo significaría un diputado más que, aritméticamente, no necesitan, pero una negativa rompería los apoyos iniciales de la investidura y significaría sustituir a los nacionalistas gallegos por Bildu. Las presiones de distintos dirigentes del bipartito durante el fin de semana no han modificado la posición del Bloque, que cree que se somete a Galicia a una «discriminación» histórica al recibir 104 millones de euros menos que en el 2018 en un momento de expansión presupuestaria. Ana Pontón contrapuso ayer esta situación con la que va a vivir una comunidad como Andalucía, que a pesar de tener AVE desde hace décadas y estar gobernada por el PP, va a recibir un 40 % más de fondos. Para la portavoz del BNG son los socialistas y el entorno de Podemos los que deben explicar que acepten unas cuentas que hace dos años, con el sello del popular Cristóbal Montoro, criticaban duramente. En lo que no quiso incidir fue en las declaraciones realizadas el pasado fin de semana por el líder de Podemos Galicia, Antón Gómez-Reino, quien aseguró que el BNG caminaría hacia la «irrelevancia» si se queda fuera del grupo que arropa al Gobierno. «Non me gusta facer leña da árbore caída», resolvió la portavoz, en una referencia a los resultados de las últimas autonómicas, en las que el partido morado pasó de 14 a 0 diputados. Además, respecto a los socialistas, indicó que el trance de los Presupuestos no va a afectar a su relación en las instituciones en las que se apoyan para gobernar: «Somos unha forza seria e noso pacto e cos cidadáns», zanjó la nacionalista.

Néstor Rego: «Rectifiquen»

Por su parte, el diputado con el que cuenta la formación frentista en Madrid, Néstor Rego, volvió a hacer ayer una llamada al Ejecutivo para que acepte a última hora algunas de las 234 enmiendas que presentó al proyecto presupuestario: «Rectifiquen, aínda están a tempo. Fagamos uns bos orzamentos para Galiza», reclamó el de O Vicedo, en la línea mostrada en los últimos días.