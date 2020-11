JxCat elige hoy en sus primarias entre Calvet o Borrás ante la mirada de Waterloo

0

La Voz de Galicia Redacción, La Voz

29/11/2020 05:00 h

JxCat decide este fin de semana quién será su candidato a las próximas elecciones catalanas que se celebrarán dentro de poco más de dos meses, el próximo 14 de febrero. La pugna de las primarias está entre Damià Calvet, consejero de Territorio y Sostenibilidad del Gobierno catalán, y Laura Borrás, portavoz de JxCat en el Congreso y persona de confianza de Quim Torra. Pero esta elección no implica que uno de los dos se convierta en cabeza de lista, ya que el partido no especifica en su reglamento quién debe ser el número de uno. De hecho, no cierra la puerta a que su presidente, Carles Puigdemont —fugado en Waterloo (Bruselas)— acabe liderando la lista. Damià Calvet representa el ala más gradualista dentro de JxCat, sin renunciar a la vía unilateral hacia la independencia prioriza el diálogo. Borrás, en cambio, abandera el sector de JxCat partidario de un choque más directo con el Estado.