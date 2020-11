Ayuso rechaza la armonización fiscal y defiende que Madrid es «un paraíso, pero de libertad»

0

Redacción 27/11/2020 11:55 h

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha rechazado este viernes el acuerdo entre ERC y Gobierno para avanzar en la armonización fiscal, ya que cree que busca perjudicar la economía madrileña, y ha negado que Madrid sea un paraíso fiscal: «Rufián tiene razón. Madrid es un paraíso, pero de libertad y de respeto a los ciudadanos, y no de imposición política».

En rueda de prensa en Barcelona, ha criticado que, a su juicio, este acuerdo es «insensato y falso», ya que cree que no busca mejorar la economía, sino perjudicar a Madrid, y ha acusado al PSOE de alimentar al independentismo en este asunto.«Yo descarto ese mantra sobre la armonización fiscal, que, por cierto, no defiende una armonización del español, una armonización de derechos para todos los españoles y ni siquiera una armonización de la convivencia. Solo pretenden imponer ideológicamente una política fiscal, no para mejorar Cataluña, sino para seguir perjudicando a Madrid», ha recriminado.