«Los españoles pagarán el error» del acuerdo, vaticina Martínez-Almeida

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia

26/11/2020 05:00 h

El portavoz nacional del PP, José Luis Martínez-Almeida, ha vaticinado que tanto España como los españoles «pagarán en el futuro» el «error» del acuerdo entre ERC y el Gobierno de cara a los Presupuestos. «Es un error que se pagará en el futuro, no por este Gobierno solo, sino por España y los españoles», ha expresado.

El también alcalde madrileño ha lamentado que se acuerden medidas «con partidos que quieren romper el régimen constitucional, cuando es más necesario que nunca unir a los españoles» y cuando «es más urgente que nunca que se entienda que se debe unir y no confrontar». Almeida declaró que «lo que hace Rufián ya no es negociar más y mejor para los catalanes sino ir contra las comunidades». Preguntado por las declaraciones del portavoz de ERC sobre un presunto «dumpin fiscal» en Madrid, el portavoz del PP afirmó que «aquí no hay paraíso fiscal, hay una región que aplica la legalidad». Ya la semana pasada, aseguró que irán a los tribunales si el Ejecutivo toca los impuestos autonómicos.