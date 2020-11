Ciudadanos confirma su voto negativo a los Presupuestos

0

Redacción 26/11/2020 14:08 h

La presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha confirmado que su formación votará en contra de los Presupuestos Generales del Estado de 2021 porque no son moderados. «Anunciamos que votaremos que no a los Presupuestos porque no cumplen para que los pueda apoyar un partido de centro, liberal y moderado», ha dicho Inés Arrimadas en rueda de prensa del Congreso.

La negativa de Cs a apoyar las Cuentas del Ejecutivo se daba por descontada, después de que ERC y Bildu anunciasen su apoyo. El sentido del voto de Ciudadanos ya lo apuntó esta mañana Edmundo Val, portavoz de la formación en el Congreso. «Indicar que nos congratulamos por el trabajo realizado, muy intenso...y lamento la cerrazón del rodillo del Gobierno sobre nuestras enmiendas...Es decepcionante», señaló antes de que el partido votase negativamente en la comisión parlamentaria, paso previo para el debate definitivo que tendrá lugar la próxima semana en el Congreso.

El Gobierno solo aceptó una de las enmiendas presentadas por Cs, que es la de la implantación de una tarjeta sanitaria única.