PSOE y Podemos buscan cerrar la crisis interna con un decreto antidesahucios

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia Gonzalo Bareño

Madrid / La Voz 23/11/2020 21:40 h

El PSOE trata de salir del laberinto político que supone el hecho de que sus socios de Unidas Podemos hayan presentado, junto a EH Bildu y ERC, una enmienda a los Presupuestos del Gobierno del que forman parte para imponer una norma que impida los desahucios durante la pandemia.

A las dudas jurídicas expresadas este lunes por los letrados del Congreso, que consideran que no es posible incluir esa cuestión en el trámite parlamentario al no tener relación con las cuentas públicas, se une el deseo del PSOE de no aparecer como un partido sometido por su socio minoritario en el Gobierno. Socialistas y Unidas Podemos negocian ahora que la suspensión de los desahucios se establezca mediante un decreto ley urgente. Una salida que permitiría la retirada de la polémica enmienda y pondría fin al incendio provocado en el Ejecutivo por la iniciativa del partido de Pablo Iglesias.

Ábalos admite que se negocia

Al sector socialista del Gobierno no le ha molestado tanto el contenido de la propuesta, que está dispuesto a aceptar y hasta a ampliar, sino la escenificación de Iglesias al presentarla junto a los portavoces de ERC y EH Bildu sin negociarla con el PSOE. El secretario de Organización socialista y ministro de Transportes, José Luis Ábalos, confirmó que se estudia una solución alternativa a la enmienda, aunque evitó confirmar plazos y también que se vaya a aprobar un decreto ley urgente porque, según dijo, los equipos de trabajo tienen que reunirse para negociar la fórmula adecuada. Ábalos puso en duda que la vía de la enmienda tenga «encaje presupuestario».

Una opinión que concuerda por la expresada por los letrados de la Comisión de Presupuestos que asesoran a los grupos de la ponencia, que señalaron en un informe que las iniciativas antidesahucio forman parte de las quince enmiendas registradas que, a su juicio, pretenden regular cuestiones que no tienen que ver con los Presupuestos y que, por tanto, no pueden ser tramitadas. Aún así, la enmienda se mantiene viva de momento porque la Mesa de la Comisión, en donde el PSOE y Unidas Podemos tienen mayoría, ha decidido mantenerla. Será discutida por tanto a partir de este martes en la Comisión de Presupuestos.

Pero los miembros del Gobierno confían en llegar a un acuerdo alternativo antes de que concluya esta semana. Según Ábalos, «lo conveniente» sería extender la prohibición de los desahucios, que afecta hasta el 31 de enero en el decreto actualmente vigente, a casos de personas afectadas por la pandemia, aunque se mostró dispuesto a ampliarlo a todos los casos de «personas en situación de vulnerabilidad que era previa al estado de alarma».

ERC exige la vía de la enmienda

El PNV, socio del Gobierno, considera también que la iniciativa conjunta de Unidas Podemos, ERC y EH Bildu es «inapropiada» como enmienda a los Presupuestos. Pero la solución que se arbitre tendrá que ser consensuada con los tres partidos, ya que tanto si es a través de una enmienda como si se aprueba mediante un decreto urgente, la medida requerirá del voto a favor de los independentistas catalanes y vascos para salir adelante.

El problema para el Gobierno es que ERC no quiere perder ahora el triunfo que supondría apuntarse la responsabilidad de la medida antidesahucios y exige a Unidas Podemos que cumpla lo pactado, tanto en esta cuestión como en la de impedir cortes de luz, agua y gas durante el estado de alarma. «Ni puedes decirle a la gente que se lave las manos y cortarle el agua, ni puedes decirle a la gente que se quede en casa y desahuciarle, ni puedes autocalificarte de progresista y que algo tan obvio se tenga que luchar tanto. Lo pactamos y debe respetarse», señaló el portavoz de ERC, Gabriel Rufián.

Casado acusa a Sánchez de no tener «moral» por decir que no le importan las siglas

«El fin no justifica los socios». El líder del PP, Pablo Casado, expresó así su rechazo a las declaraciones del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en las que afirmó que las únicas «siglas» que le importan al Gobierno «son las de los PGE», en alusión a los Presupuestos Generales del Estado.

Casado aseguró que esas afirmaciones demuestran que el jefe del Ejecutivo no tiene «ningún tipo de moral» y «solo le importa la permanencia en el poder». El líder de los populares rechazó también que desde el Gobierno se considere a EH Bildu como «un partido más» y se asegure que sus votos valen lo mismo que los del PP, porque el partido de Otegi «no condena 850 asesinatos y encima dice que quiere venir a Madrid a tumbar el régimen».

«Es algo que Sánchez va a llevar en su haber durante toda su carrera política», insistió, al tiempo que advirtió al secretario general de los socialistas de que las que las «barbaridades» que está haciendo pueden llevar a «muchos líderes territoriales del PSOE a retirarle el apoyo». «Comparecencias como las del domingo son obscenas porque vienen a insistir en las mentiras» y solo sirven para «vender humo, la nada», afirmó.

Exigió por el contrario al presidente del Gobierno que haga «lo que decía que iba a hacer» durante la campaña electoral. Recordó que el líder del PSOE «se ofendía» entonces cuando le preguntaban si pactaría con EH Bildu o con los independentistas. «¿Por qué lo está haciendo ahora? Porque le vale cualquier cosa para seguir en el poder y eso no es presentable», concluyó.