Redacción 24/11/2020 10:53 h

El PNV espera cerrar esta mañana su sí a los presupuestos del Estado, según ha adelantado su presidente, Andoni Ortuzar, quien ha concretado que «a final de mañana tendremos una foto más clara, pero vamos por buen camino». Ortuzar, en una entrevista en Radio Euskadi, ha detallado que el portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, está reunido esta mañana en Madrid con diversos responsables de ministerios.

«Estamos a la espera de respuestas, pero tiene buena pinta. Hemos presentado ochenta y tantas enmiendas y esperamos que la mitad se aprueben», ha comentado. No obstante, Ortuzar ha asegurado que no quiere «crear grandes expectativas. Estos presupuestos son de contención, no de revolución; los auténticos presupuestos, los que va ser transformadores, van a ser los fondos europeos, y su reparto va a ser la gran negociación».

Respecto a sus relaciones con Podemos, Ortuzar ha defendido que «hemos sido nosotros mucho más leales con el gobierno que lo que Podemos ha sido con el PNV y con las instituciones en las que estamos». Ortuzar ha recordado que, en uno de los puntos de fricción, el impuesto al diésel que defiende Podemos y se va a retirar tras pedirlo el PNV, el viernes en la ponencia «Podemos ya votó que sí a la supresión de la tasa diésel. Podemos tiene una especie de sarampión de primera entrada en el gobierno, quiere ser gobierno para lo guay, y de lo que le choca se desentiende».

Sobre el sí de EH Bildu a las cuentas, a la espera de que lo aprueben sus bases, a Ortuzar le alegraría que votaran que sí: «Supondría que Bildu y sus bases entienden que la política va por otros derroteros». Para Ortuzar, el acercamiento entre Eh Bildu y Podemos a corto plazo le da un rendimiento a Podemos porque «le venía muy bien para poner un stop a Ciudadanos. A Bildu esta relación le viene bien para pisar la moqueta de Madrid y entrar en la política española con apoyos. Luego, veremos. A Podemos Euskadi con esta estrategia lo lógico es que Bildu le coma la base social, y supongo que a Bildu le surgirán contradicciones internas tras cuarenta años dando cera».

Sobre las informaciones que apuntan a que el PP quiere acercarse al PNV, Ortuzar ha comentado que «es curioso, quiere entablar relaciones y te enteras por el periódico. Hablar, siempre dispuestos, pero hoy en día, siendo realistas, tenemos pocos puntos de encuentro. Ellos quieren que este gobierno fracase y nosotros que vaya bien».

Reelegido presidente del PNV

Andoni Ortuzar, presidente del EBB, la ejecutiva del PNV, y los cuatro presidentes territoriales de este partido en el País Vasco y Navarra repetirán en sus cargos cuatro años más, tras haberlo validado las bases del partido.«Para mí es un honor y una responsabilidad. No voy a ocultarlo, tenía mis dudas, porque en política son buenos los cambios, pero la militancia ha entendido que las cosas están bien y que más vale lo conocido», señaló