Otegi anuncia que apoyará los Presupuestos para «abrir ventanas de oportunidad a la democratización de España»

La Voz de Galicia G. B.

Madrid / La Voz 24/11/2020 05:00 h

Arnaldo Otegi es el primer líder político que expresa su apoyo a los Presupuestos presentados por el Gobierno. El coordinador de EH Bildu anunció ayer que este jueves someterá a una consulta entre las bases de su formación su propuesta de votar a favor de las cuentas públicas. Otegi no concretó qué contrapartidas ha obtenido del Ejecutivo en la negociación, pero justificó su respaldo a los Presupuestos en su deseo de «abrir ventanas de oportunidad a la democratización de España» e impedir que «la derechona» gobierne.

EH Bildu ha presentado un total de 30 enmiendas a las cuentas públicas, aunque ni el Gobierno ni la formación aberzale han concretado cuáles de ellas han sido aceptadas a cambio del apoyo a los Presupuestos. Otegi aseguró que el incremento del acercamiento de presos de ETA a cárceles próximas al País Vasco no forma parte de los acuerdos alcanzados con el Ejecutivo porque «la repatriación de los presos vascos no es objeto de negociación, es cumplir lo que la legislación española dice».

Una vez más, el líder de EH Bildu se presentó como un aliado del Gobierno, recordando que han sido decisivos en todo lo que ha ocurrido en la política española en los últimos años. «Formamos parte del bloque que expulsó al PP del Gobierno de España. Estuvimos en la moción de censura y participamos en la moción de censura. Estuvimos en el bloque que posibilitó la investidura de Sánchez y estuvimos en el bloque que posibilitó el Gobierno de Podemos y el PSOE», precisó. Evitó, sin embargo, ratificar las declaraciones del portavoz de su formación en el Parlamento vasco, Arkaitz Rodríguez, en las que afirmó que iban al Congreso para «tumbar el régimen».

«Nosotros vamos al Congreso y al Senado a parar a la derecha fascista y abrir ventanas de oportunidad a la democratización del Estado. Nosotros estamos allí para hacer exactamente esto», precisó. Tras el anuncio de Otegi, el secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, afirmó que EH Bildu «es un grupo parlamentario más que participa como otros en el debate». Aunque indicó que el PSOE no comparte «el proyecto, la tradición ni la historia» de EH Bildu, destacó que es un partido que «sí entiende la gravedad de la situación» y no ha querido «poner obstáculos a un proceso de estabilidad para España» y que lo «lamentable» es «que no lo hagan otros».

La sintonía del Gobierno con Bildu ha generado malestar en otro de los socios del Ejecutivo, el PNV, que ayer no quiso comprometer su voto a favor y aseguró que todavía hay «claroscuros» en la negociación. Su portavoz, Aitor Esteban, descalificó el discurso del partido de Otegi y afirmó que sus enmiendas «no son para quebrar el régimen». «No llegan a lentejas y se quedan en sopicaldo, porque solo hay perdigonazos aquí y allá», indicó.