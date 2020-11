El PNV pide al jefe del Ejecutivo que dé «un puñetazo encima de la mesa» y frene a Podemos

La Voz de Galicia

20/11/2020 05:00 h

El presidente del PNV, Andoni Ortuzar, valoró ayer «el gesto y la palabra» de Pedro Sánchez al considerar a su partido un socio estratégico, pero aseguró que en su formación están «un poquito mosqueados» por el incumplimiento de acuerdos anteriores con el Ejecutivo central. Pidió por ello al presidente del Gobierno que «se ponga las pilas, porque hasta ahora no se ha demostrado en hechos la voluntad política expresada». Ortuzar consideró «sorprendente» la actuación de Unidas Podemos al enmendar el propio proyecto presupuestario del Gobierno, y afirmó que si él fuera Pedro Sánchez daría «un puñetazo» sobre la mesa del Consejo de Ministros, porque «así no se puede continuar». «Podemos está distorsionando las relaciones con otros partidos políticos, en este caso con el PNV», precisó. «Se tiene que demostrar que eso es así», dijo sobre el hecho de que Sánchez les considere socios preferentes. «A uno ya no le consuela que le califiquen de socio estratégico si no va acompañado de hechos. Estamos un poquito mosqueados», indicó, porque, a su juicio, los compromisos adquiridos no se están cumpliendo.