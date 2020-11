La ministra Robles recuerda a Iglesias que no se puede ser Gobierno y oposición

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia La Voz

Redacción 20/11/2020 10:41 h

La ministra de Defensa, Margarita Robles, le ha recordado este viernes al vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, que el jefe del Ejecutivo es Pedro Sánchez. «Y eso a veces nadie debería olvidarlo, incluso dentro del Gobierno», ha espetado.

Robles se ha expresado así en una entrevista en La hora de la 1, recogida por Europa Press, tras ser preguntada por las diferencias con Iglesias que la ministra ha expresado públicamente en varias ocasiones. «No lo llamaría tensión: es un gobierno de coalición, y hay distintas posiciones», ha asegurado.

Con todo, esta disparidad de criterios no debería servir para que la parte morada del Gobierno actuase, a su vez, como Ejecutivo y como oposición. «No sería razonable. Que hay diferencias de opinión, eso pasa en cualquier órgano colegiado», ha señalado, para después recordar que hay que acatar las decisiones adoptadas en el Consejo de ministros.

Autocrítica por la situación en Canarias

La ministra de Defensa mostró su rechazo a «militarizar» la crisis migratoria en Canarias y asumió que «quizá» el Gobierno deba hacer «autocrítica» sobre la gestión, pues las condiciones del puerto de Arguineguín «en algún momento no eran las adecuadas para seres humanos». Ha apuntado que no solo el Gobierno de España debería hacer esta reflexión sino también instituciones de las propias islas porque «algunas ayuntamientos se negaron a dar algunas dependencias para los inmigrantes». A su juicio, el problema, del que no se debe perder la perspectiva «humanitaria», debe resolverse de forma política con los gobiernos correspondientes y con Europa.

«Es una drama humanitario en el que nadie debe mirar para otro lado», ha enfatizado la ministra antes de mostrarse convencida de que los ministerios de Migraciones, Interior y Asuntos Exteriores darán una solución «adecuada» de forma rápida.