El ministro de Justicia afirma que la enmienda de desahucios de Podemos es «absolutamente anormal»

19/11/2020

El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha calificado este jueves de «absolutamente anormal» la enmienda a los Presupuestos Generales del Estado presentada por Unidas Podemos, ERC y EH Bildu sobre los desahucios, al tiempo que ha reconocido que le gustaría que «fuese el PP quien apoyase» las cuentas públicas.

Con todo, el titular de Justicia ha asegurado que en democracia «no hay votos de mejor o peor calidad», y ha explicado que el Ejecutivo no puede «dejar de contar» con EH Bildu para sacar adelante las cuentas. Así, y pese a descartar que haya un pacto con el partido vasco, Campo ha reconocido que en política «a veces hay que saber tragarse cosas» que no gustan.

Ya el día anterior, Calviño había mostrado su malestar con el último movimiento de sus socios de Gobierno. Tanto a ella como a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, la noticia de que los morados se aliaban con los independentistas para intentar modificar sus propias Cuentas les pilló compareciendo ante la prensa tras el Consejo de Ministros. Montero prefirió no opinar sin conocer el texto. Calviño, cuyas discrepancias con Iglesias son palmarias, afeó, en cambio, el gesto del socio. «Ese asunto no tiene que ver con la negociación presupuestaria y deberían no mezclarse las cosas, pero además nuestro Gobierno ? dijo sin resistirse a rebatir el mensaje de fondo- ha dado muestras de enorme compromiso con las políticas de vivienda».

Un día después, la exdirectora general de Presupuestos de la UE, volvió a la carga. «¿Qué quiere que le diga? -confesó evidenciando su hastío- Hay momentos, en estos dos años y medio que llevo en España, en los que veo acciones que pueden responder a búsqueda de visibilidad. No es preciso plantear aquí una especie de conflicto cuando todos estamos de acuerdo en que hay que proteger a las personas vulnerables y que hay que evitar este tipo de situaciones».