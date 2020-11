Sánchez calla de nuevo sobre los acuerdos con EH Bildu y recrudece sus ataques contra el PP

0

Madrid / La Voz 18/11/2020 11:02 h

Pedro Sánchez lleva ya 48 horas sin nombrar a EH Bildu después de superar dos sesiones de control. Ayer en el Senado y hoy en el Congreso. El jefe del Ejecutivo ha adoptado la decisión de huir completamente del debate en torno al apoyo al Gobierno del partido de Otegi. Y, para contrarrestar el acoso de la oposición, que insiste en que explique cuáles han sido las contrapartidas a ese apoyo, ha roto la tregua tácita de la última semana y ha recrudecido los ataques a los populares, a los que ahora compara con Donald Trump.

Durante la sesión de control en el Congreso, el líder del PP, Pablo Casado, ha aceptado el reto que Sánchez planteó el martes en el Senado al comparar la situación en España con la de Estados Unidos. «El pacto con Bildu le va a perseguir toda su vida», le ha dicho a Sánchez. «¿Se imagina a Biden pactando con los terroristas del 11-S?», le ha preguntado luego al líder de PSOE, que ha aprovechado el símil para acusar a los populares de practicar «la política del trumpismo», en referencia a Donald Trump, que consiste en «volar los puentes para que no haya unidad»practicando la «desinformación» y no reconociendo«la derrota electoral».

Pese al silencio de Sánchez respecto al contenido de unos pactos que, según el el PSOE y el Gobierno, no existen, los populares seguirán elevando la presión sobre esta cuestión. Casado le ha recordado al presidente del Gobierno que hay dirigentes socialistas a los que les produce «náuseas» el «acuerdo con con Bildu» y «la sociedad con el secuestrador Otegi». «Bildu le hizo presidente y ahora le aprueba los Presupuestos. Díganos si le ha dado algo más», insistió Casado,

Pero, para Sánchez, esa cuestión está ya superada, una vez que la ejecutiva del PSOE cerró filas en torno a él. El discurso oficial es que las críticas proceden de dirigentes de otra generación y que quienes cuestionan la estrategia del partido son «desleales». El líder socialista ha tachado por ello de «libro viejo» el discurso del PP sobre acuerdos con EH Bildu y se ha negado a contestar a esos ataques, limitándose, como hizo la víspera, a reivindicar los 198 votos con los que el Congreso rechazó las enmiendas a la totalidad. «Cuanto más tarden en reconocer la derrota electoral,más tendrán. Ya van cinco, le pido paciencia para la sexta», le espetó Sánchez al líder popular.

Casado ha tachado de «infame» el discurso y el silencio de Sánchez sobre Bildu y, parafraseando al propio líder del PSOE, ha dicho que los españoles «no pueden dormir tranquilos» con un presidente como él.

Después de esa refriega, la líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha insistido en las críticas al acuerdo con EH Bildu y le ha pedido a Sánchez que escuche al sector más moderado de su partido y no negocie ni con un condenado por secuestro, como Otegi, ni con un reo de sedición como Oriol Junqueras. La líder naranja ha tendido de nuevo su mano al Gobierno para aprobar los Presupuestos, aunque ha insistido en que Sánchez tendrá que elegir entre Ciudadanos o los independentistas. Pero tampoco Arrimadas ha conseguido que Sánchez nombre a EH Bildu. El presidente empieza a asumir que no tendrá el apoyo de Ciudadanos, Por ello, se ha limitado a calificar de «hueco» el discurso de Arrimadas y le ha advertido además de que no aceptará «ningún veto cruzado».