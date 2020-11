El gestor de la consultora de Podemos confiesa al juez el uso irregular de los fondos electorales

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia La Voz

Redacción 18/11/2020 10:42 h

El administrador en España de la consultora Neurona admitió al juez que se desvió dinero electoral de Podemos a fines ajenos a la campaña del 2019. Explicó que alertó de que los pagos que se estaban haciendo «no eran fiscalmente deducibles» y añadió que desviaron fondos a México «sin contrato alguno» a través de facturas con «conceptos generalistas», según publica El Mundo.

Castejón compareció como investigado el pasado 13 de noviembre ante el Juzgado de Instrucción número 42 de Madrid que rastrea la supuesta financiación irregular de la formación que lidera Pablo Iglesias.

Durante su exposición judicial explicó que advirtió a los socios mexicanos de Neurona que estaban realizando «gastos que no eran fiscalmente deducibles» con los casi 400.000 euros que les había pagado Podemos durante la campaña de las generales del 2019. Castejón entregó al juez la orden que recibió de los dueños de Neurona para desviar a México 308.000 euros de los fondos electorales de Podemos.

El gestor subrayó que él se limitaba a administrar la filial española de la compañía, constituida por él en la localidad sevillana de Carmona, y que «no autorizaba los cargos». Dice que se limitó a ejecutar las órdenes que le trasladaban.

No obstante, aseguró que al comprobar las operaciones que estaban realizando con el dinero que teóricamente debía ir a trabajos de campaña de Podemos, pidió «que hubiera una firma expresa de los socios». El motivo fue que en la cuenta era él quien «tenía las claves» para operar.

«Yo dije que los gastos que se produjeron no eran propios de la sociedad y los anoté como tal», reiteró en su defensa Castejón, que descargó toda la responsabilidad de las operaciones en un abogado mexicano de quien asegura que recibía las instrucciones, Germán Cobos. «Los anoté en la contabilidad como disposiciones del socio porque consideré que eran ajenos a la empresa y antes de que Hacienda me diga que no son deducibles, ya lo anoto yo como tal».

La Fiscalía del Tribunal de Cuentas ya ha advertido indicios de delito en los pagos de Podemos a Neurona al considerar, en línea con lo declarado por Castejón, que el dinero electoral no fue empleado en el fin para el que fue dispuesto por la formación que lidera Pablo Iglesias.