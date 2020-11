El Gobierno acelera el traslado de presos etarras a cárceles cercanas al País Vasco

0

El Ministerio del Interior ha acelerado el traspaso de presos etarras a cárceles próximas al País Vasco. De los 103 acercamientos que se han producido desde que Pedro Sánchez llegó a la presidencia del Gobierno, 64 han tenido lugar en los últimos cinco meses. Un total de 21 de esos etarras están ya en prisiones vascas y otros dos a Navarra. En total, hay en España 197 reclusos de ETA. Según los datos de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), desde que Sánchez llegó al Gobierno han cambiado de centro penitenciario 94 presos, nueve en dos ocasiones, lo que ofrece una cifra de 103. Hasta mayo de 2020 hubo 39 traslados. Desde mitad de junio, tras la fase más aguda de la pandemia provocada por el del covid-19, ese proceso se ha acelerado, con 64 comunicaciones por traslado.

De los casi 200 presos, 47 están en Andalucía; 32 en Castilla y León; 17 en Aragón, 16 en La Rioja; 8 en Galicia; 6 en Asturias y 4 en Cantabria. Andalucía, Murcia, Extremadura, Comunidad Valenciana, las más alejadas del País Vasco, que suman 85, a los que se suman los 11 que cumplen su condena en Madrid. Según la AVT, se han autorizado 18 traslados al País Vasco o Navarra, siete por tercer grado y dos por enfermedad o razones bajo protección de datos. Interior incluye cada vez más presos en primer grado por el principio de flexibilidad del artículo 100.2, y con más años de condena.

La AVT liga estas decisiones a la necesidad del Gobierno de contar con el apoyo de EH Bildu para aprobar los Presupuestos del 2021 y considera que esta situación supone el «fin de la política de dispersión» sin exigir que los etarras colaboren con la justicia para esclarecer asesinatos sin autor conocido.

Con delitos de sangre

Entre los acercados hay 25 presos con delitos de sangre. Con Fernando Grande-Marlaska al frente de Interior, ha habido 15 progresiones al tercer grado o régimen de semilibertad, de los que cinco tienen delitos de sangre. Seis están ya en libertad condicional y otros siete han sido excarcelados al cumplir su condena.

Algo más de 130 reclusos de ETA siguen en primer grado, el régimen más duro, cuando a mediados del 2018 eran 233. Etxerat, la plataforma de familiares que apoya a los presos etarras, valora la decisión de Instituciones Penitenciarias de permitir que los condenados «abandonen recientemente los módulos de aislamiento de las cárceles de Estremera, Córdoba, Sevilla y Huelva», aunque lo ven «insuficiente», Etxerat se refería en un comunicado a la decisión de sacar del módulo de aislamiento en Huelva a presos como Francisco Javier García Gaztelu, Txapote, asesino de los concejales del PP Gregorio Ordóñez y Miguel Ángel Blanco, entre otros. Prisiones sostiene que continúa clasificado en primer grado, aunque la dirección del centro aprobó que dejara el módulo de conflictivos por otro ordinario, donde ahora sí puede coincidir con otros internos en las horas de patio.

La AVT emite un comunicado cada vez que, cumpliendo con el compromiso de Fernando Grande-Marlaska al llegar al Ministerio del Interior, le comunican un nuevo traslado de etarras. En el último, lamentaba que «los verdugos ganen la batalla del relato y encima gobiernen España», y alertaba: «No los quieren cerca, los quieren libres».

Según los datos de la Comisión de Presos de Sortu, el 60% de los presos de ETA en cárceles españolas se ha acogido ya a la legalidad penitenciaria que posibilita que, de forma individualizada, cada interno firme una declaración en la que reconoce el daño causado, muestra empatía con las víctimas, asegura que solo empleará vías pacíficas y democráticas y se compromete a no reincidir en la violencia. La firma de este escrito es condición para acceder al segundo grado.

Ábalos justifica el pacto con Bildu «porque han demostrado más responsabilidad que el PP»

REDACCIÓN

El ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, y secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, considera que EH Bildu, que votó en contra de las enmiendas a la totalidad de las cuentas públicas junto al PSOE y Unidas Podemos, ha tenido «más sentido de la responsabilidad» que el Partido Popular con los Presupuestos. Ábalos afirmó que la izquierda aberzale «ha rechazado la actitud obstruccionista» con su apoyo al Ejecutivo. En una entrevista en el diario El País, el ministro estima «muy importante» que un partido que «no se sentía concernido con la marcha de España tenga más visión, más responsabilidad o le parezca menos problemático llegar a un acuerdo con el PSOE, esté demostrando más capacidad de futuro que el PP», que ha hecho que «otros apoyos adquieran un valor» del que tendrían de haber sudo responsable». «Si el PP hubiera estado a la altura de las circunstancias, no estaríamos hablando de esto. Me parece que Bildu hace más esfuerzo en normalizar que el que hace el PP, que se instala en cuestiones muy antiguas y de tiempos que todos queremos superar», indicó. No obstante, insistió en que «no hay ningún pacto» con Bildu, ya que «no hay ningún pacto de formación de Gobierno» y «no hay ninguna alianza». «No forman parte del Gobierno», concluyó.

Arrimadas dice que la votación de los Presupuestos reflejará si manda Iglesias o los moderados del PSOE

REDACCIÓN

«Vamos a ver si en el Gobierno manda Iglesias o la parte moderada del PSOE». La presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, cree que la votación de los Presupuestos reflejará cuáles son los socios del Ejecutivo. A su juicio, «si Sánchez elige a Bildu y a ERC, habremos conseguido algo muy importante: que toda la gente moderada vea que no lo hace porque no tiene otra opción, sino porque quiere». La líder del partido naranja defendió en una entrevista en La Vanguardia la estrategia de su formación en la negociación de las cuentas públicas frente a la del PP y Vox, que, a su juicio, «han presentado una enmienda a la totalidad, que es lo que hacen siempre cuando gobierna otro partido, pero no han conseguido nada».

El líder del PP, Pablo Casado, criticó los acuerdos del Gobierno con EH Bildu. En un mensaje Twitter, afirmó que «40 valientes políticos fueron asesinados por ETA por defender la libertad y la democracia española. Eran del PP, UPN, UCD y PSOE, inocentes como otras 800 víctimas». En respuesta al Gobierno, aseguró que no es posible pactar con ese partido porque «justifica y reivindica ese terror». El PP y Ciudadanos aprovecharán la sesión de control al Gobierno en el Congreso de este miércoles, para pedir explicaciones al Gobierno por sus pactos con EH Bildu.