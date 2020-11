Arrimadas dice que la votación de los Presupuestos reflejará si manda Iglesias o los moderados del PSOE

0

La Voz de Galicia REDACCIÓN

LA VOZ 16/11/2020 05:00 h

«Vamos a ver si en el Gobierno manda Iglesias o la parte moderada del PSOE». La presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, cree que la votación de los Presupuestos reflejará cuáles son los socios del Ejecutivo. A su juicio, «si Sánchez elige a Bildu y a ERC, habremos conseguido algo muy importante: que toda la gente moderada vea que no lo hace porque no tiene otra opción, sino porque quiere». La líder del partido naranja defendió en una entrevista en La Vanguardia la estrategia de su formación en la negociación de las cuentas públicas frente a la del PP y Vox, que, a su juicio, «han presentado una enmienda a la totalidad, que es lo que hacen siempre cuando gobierna otro partido, pero no han conseguido nada».

El líder del PP, Pablo Casado, criticó los acuerdos del Gobierno con EH Bildu. En un mensaje Twitter, afirmó que «40 valientes políticos fueron asesinados por ETA por defender la libertad y la democracia española. Eran del PP, UPN, UCD y PSOE, inocentes como otras 800 víctimas». En respuesta al Gobierno, aseguró que no es posible pactar con ese partido porque «justifica y reivindica ese terror». El PP y Ciudadanos aprovecharán la sesión de control al Gobierno en el Congreso de este miércoles, para pedir explicaciones al Gobierno por sus pactos con EH Bildu.