ERC reconoce que las relaciones con JxCat son «complicadas»

Redacción 13/11/2020 10:47 h

La portavoz de ERC, Marta Vilalta, ha reconocido este viernes que las relaciones con JxCat en el seno del Gobierno «siempre han sido complicadas» a lo largo de la presente legislatura y ha lamentado los «rifirrafes» que protagonizan ambos socios de Gobierno. En declaraciones a Ràdio 4, la dirigente de ERC ha reconocido que los partidos hacen «un flaco favor a todo, a ayudar a la gente, a la salida de la crisis, a la confianza en las instituciones» si ambas formaciones se dedican a «buscar culpables» y a hacerse «reproches» en lugar de «dar respuestas» a la situación actual.

«No me gusta nada que pasen estas cosas. Incluso las propias organizaciones somos conscientes de que no deberíamos estar protagonizando estos rifirrafes, este 'buscar culpables', sino que tenemos que estar centrados al 100 % en buscar soluciones y ayudar a la gente», ha admitido Vilalta.

La también secretaria general adjunta del partido ha rehusado asimismo que el consejero de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias, Chakir El Homrani, tenga que dimitir por la gestión de las ayudas a los autónomos en Cataluña ni por la crisis de las residencias en plena pandemia de coronavirus.

«Poner el cargo a disposición en un momento como el actual, en un tiempo de descuento de la legislatura, donde no hay posibilidad ni de nombrar otro consejero, donde no hay posibilidad de hacer los cambios (...) no creo que sea la mejor de las decisiones», ha señalado.

Vilalta también descartó llegar a ningún tipo de acuerdo con el PSC tras las próximas elecciones del 14 de febrero debido a su «actitud beligerante», y ha recordado que los socialistas catalanes están votando en el Parlament en contra de la mayoría de propuestas del Govern, ha dicho.

La portavoz republicana ha revelado asimismo que han encontrado más «voluntad» para sentarse y más «margen de acuerdo» con el PSOE que con el PSC.