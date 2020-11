Unidas Podemos y Ciudadanos pugnan por marcar distancias en el debate sobre los Presupuestos

0

La pugna entre Unidas Podemos y Ciudadanos por descalificarse mutuamente y mostrar sus profundas diferencias ha protagonizado buena parte del debate de las enmiendas a la totalidad de los Presupuestos. El portavoz de la formación morada, Pablo Echenique, ha incidido en la estrategia del vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, de complicar al máximo un posible apoyo de Cs a los Presupuestos y ha arremetido contra su líder, Inés Arrimadas, a la que ha acusado de volver «rápido» a la «foto de Colón» porque «no pueden escapar de Vox».

Echenique ha cuestionado además lo que ha considerado como el «enésimo giro de timón», al haber pasado de ofrecerse para aprobar las cuentas públicas presentadas por el Ejecutivo buscar ahora una «línea roja imposible» como «excusa» para no respaldar finalmente las cuentas públicas. En concreto, ha indicado que exigir que el castellano sea lengua vehicular en la educación, es «precisamente el ADN de la foto de Colón» que ataca, a su juicio, el «exitoso modelo de inmersión lingüística en Cataluña». «Estaba escrito que usted iba a volver a la foto de Colón, señora Arrimadas, pero que iba a volver tan rápido y con los dos pies, sinceramente, yo no lo vi venir», ha concluido.

Arrimadas ha subido luego a la tribuna para garantizar que mantendrá «la mano tendida» al Gobierno «hasta el final» para apoyar los Presupuestos, pero solo dará ese paso si se aceptan las «líneas naranjas» que exige su partido. Ha insistido en que «no es necesario» por ello que el Ejecutivo «tenga que soportar las humillaciones» del líder de EH Bildu, Arnaldo Otegi, «diciendo que decide el futuro de España».

Arrimadas ha pedido a Pedro Sánchez y a los diputados del PSOE que escuchen al sector de su partido que no quiere que los Presupuestos se aprueben con el partido de Arnaldo Otegi. Y ha añadido que «no es necesario» tampoco que Sánchez, «soporte humillaciones» del líder de Podemos, Pablo Iglesias. «Ha llegado la hora de la verdad, aquí tienen nuestra mano, si no la cogen jamás podrán volver a decir que no lo hacen porque no tuvieron otra opción», ha indicado.

Respecto a los ataques a Ciudadanos de Podemos y de ERC ha ironizado diciendo que ha visto «un poco molesto» a Echenique y que el portavoz de Unidas Podemos le ha dedicado al partido naranja más de la mitad de su intervención. A su juicio, a Podemos «le ha dolido», por ejemplo, que no se haya introducido una subida del 15 por ciento en el impuesto de sociedades o que no se haya incrementado el IRPF a los que ganan 50.000 euros, que para el partido morado, ha dicho, «son ricos». Logros que ha achacado a la presión de Ciudadanos sobre Sánchez,

Arrimadas ha dejado claro, en todo caso, que su rechazo a las enmiendas a la totalidad no implica que vayan a votar a favor de los Presupuestos porque, para ello, entre otras medidas, deberán retirar la enmienda que suprime el castellano como lengua vehicular, aparte de otras medidas económicas para las familias y las empresas.