Rivera cuestiona la estrategia de Arrimadas: «Uno puede ser flexible pero tiene que tener dignidad»

La Voz de Galicia Maria Eugenia Alonso

Madrid / Colpisa 12/11/2020 19:26 h

Albert Rivera aseguró tras su adiós precipitado de la política que no pretendía ser «un expresidente que tutela ni un jarrón chino», en referencia a la metáfora que acuñó Felipe González sobre el papel que juegan los exjefes del Ejecutivo una vez que abandonan la Moncloa. Pero este jueves rompió su silencio para pronunciarse sobre la estrategia actual de la formación liberal y, de paso, dar un rejonazo a su sucesora. Mientras Inés Arrimadas dejaba claro durante el debate de totalidad de los Presupuestos que está dispuesta a negociar, hasta el último minuto el contenido de las Cuentas del Estado con el Gobierno, Rivera cuestionaba cualquier entendimiento con Pedro Sánchez. «Uno puede ser flexible, laxo, pero tiene que tener dignidad. Y cuando la dignidad en la vida la pierdes, eso no se recupera», aseguró durante la presentación de su libro, Un ciudadano libre, en Zaragoza.

El exdirigente liberal no comparte que Ciudadanos siga sentado en la mesa de negociación después de que EH Bildu haya anunciado su posible sí a los Presupuestos. «Si tengo que aguantar todo esto, tengo que ir escoltado, pero frente a mis votantes», dijo Rivera, antes de lamentar de que el Gobierno está siendo «peor de lo que advertimos». Recordó que antes de las elecciones generales de noviembre ya avisó de que Sánchez «iba a pactar con toda la banda» y ahora «están todos», hasta «el trombón», en referencia a Esquerra, que también ha mostrado su disposición a acordar las Cuentas con el Gobierno.

El expresidente naranja celebró estar ya fuera de la política porque él, enfatizó, no aguanta «ni un minuto apoyando cosas en las que no creo». Tras dejar Ciudadanos, Rivera fichó por el despacho de abogados Martínez-Echevarría, del que ya es socio, además de dedicarse a dar conferencias para la consultora Thinking Heads. Aunque en el último años ha asegurado en numerosas ocasiones que no planea regresar a la política, también ha dejado claro que seguirá dando sus opiniones desde la sociedad civil. «A pesar de estar muy cerca del cielo y de gobernar, me he llevado un bagaje que poca gente con cuarenta años tiene en este país», reconoció.

En los últimos días, Arrimadas ha estado sometida a fuertes presiones externas e internas por su política de mano tendida al Ejecutivo. Pero, a pesar de las críticas, la líder de Ciudadanos asegura estar «muy tranquila y muy fuerte, porque sé que estoy haciendo lo correcto».