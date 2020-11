El PNV pide más inversiones para el País Vasco y recuerda al Gobierno que «los acuerdos están para cumplirlos»

0

La Voz de Galicia

Madrid / La Voz 12/11/2020

El PNV es quizá el socio más fiable del Gobierno de cara a la aprobación de los Presupuestos. Así ha quedado claro durante la intervención de los nacionalistas vascos durante el debate de las enmiendas a la totalidad y las posteriores réplicas con la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que se han desarrollado con guante de seda. Pero también los nacionalistas vascos han puesto pegas al proyecto, exigiendo mayores inversiones en su comunidad. «No se si me he confundido de debate. Yo sí he venido a hablar de Presupuestos», ha señalado la portavoz del PNV Idoia Sagastizabal, tras escuchar las intervenciones de Unidas Podemos, ERC y Ciudadanos.

La portavoz nacionalista ha afirmado que las previsiones de organismos internacionales cuestionan por poco creíbles algunas de las cifras que figuran en el proyecto del Gobierno. «Nuestro voto en contra de las enmiendas a la totalidad es un punto de partida para afrontar un dialogo para avanzar a una nueva realidads» con unos proyectos que, según ha dicho, vienen condicionados por unos presupuestos europeos. A su juicio, el cuadro macroeconómico que ha elaborado el Gobierno es «endeble». «Se necesita gastar más, pero en inversiones productivas», ha insistido.

Pero también ha cuestionado las partidas que se dedican al país Vasco en el capítulo de inversiones que «no dejan a Euskadi en buen lugar». «No nos vale que nos ponga de excusa la pandemia. Los acuerdos están para cumplirlos» ha advertido, en referencia a las exigencias del PNV a cambio de su apoyo. «Están poniendo los huevos en la misma cesta, en la de los presupuestos europeos», ha advertido también sobre las previsiones económicas del Gobierno.

Sagastizabal ha avisado a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, de que subir el impuesto al diésel «mina la confianza» con su partido, con el que el Gobierno se había comprometido a no tocar este gravamen. «Era una promesa que no se ha cumplido y mina la confianza. No voy a repetir la preocupación del sector de la automoción y de la alta cualificación y que dependen empleos directos e indirectos», ha indicado.

Montero ha defendido en la réplica que el PNV es «un socio prioritario» del Gobierno, ha mostrado su «absoluta confianza en que llegarán a un acuerdo sobre estas cuentas públicas y ha explicado que nunca entendió «que el diésel fuese una línea roja para el PNV».