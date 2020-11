Adelante Andalucía afirma que Teresa Rodríguez «cambió» el número de cuenta en la que el Parlamento ingresa los recursos del grupo

La dirigente de Izquierda Anticapitalista responde a la ministra que «pensaba que la sororidad era una línea roja, un consenso incuestionable entre las que nos llamamos feministas, una solidaridad de género que va más allá de nuestras posiciones políticas»

La expulsión de la exdirigente de Podemos Teresa Rodríguez del grupo Adelante en el Parlamento andaluz, solicitada por el partido morado y por IU, ha desatado una guerra abierta, retransmitida en directo a través de Twitter, entre la ex líder del partido de Pablo Iglesias en Andalucía y la ministra de Igualdad y pareja del secretario general de Podemos, Irene Montero. «Yo he tenido dos embarazos muy seguidos, siempre asumiendo responsabilidades políticas. La política no para mientras estamos de permiso», señaló la titular de Igualdad en una entrevista, ante las quejas de Rodríguez por el hecho de que se hubiera procedido a su expulsión del grupo estando de baja por maternidad. «Pensaba que la sororidad [relación de solidaridad entre las mujeres] era una línea roja, un consenso incuestionable entre las que nos llamamos feministas, una solidaridad de género que va más allá de nuestras posiciones políticas, pero no», contestó Rodríguez a través de Twitter.

