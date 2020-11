Europa golpea al secesionismo: no a los referendos sin el aval de la Constitución

0

La Voz de Galicia adolfo lorente

madrid / colpisa 09/11/2020 05:00 h

Europa acaba de asestar un duro golpe al secesionismo sentando las bases de cuál es la única vía legal para convocar una consulta de estas características. Y lo ha hecho cuando se acaban de cumplir tres años del referendo ilegal del primero de octubre en Cataluña que supuso, entre otros acontecimientos, la aplicación del artículo 155 de la Constitución por parte del Gobierno central para tomar el control del Govern y la huida a Bélgica del expresidente Puigdemont, y en plena precampaña para las autonómicas del 14 de febrero, ante las que el secesionismo sigue agitando el «Ho tornarem a fer» (‘lo volveremos a hacer’).

La Comisión de Venecia, dependiente del Consejo de Europa, acaba de advertir en concreto en sus nuevas directrices que todo referendo debe contar con el aval de la Constitución de cada país. Es decir, que episodios como el ocurrido en Cataluña en 2017 no podrán reproducirse. Y en caso de hacerse, Europa nunca lo avalaría, lo que en la práctica convierte en papel mojado toda pretensión de volver a celebrar una consulta sobre la secesión.

Así queda recogido en el documento de 17 páginas que recogen las «directrices revisadas sobre la celebración de referendos» y que fue aprobado en la 124 sesión plenaria del órgano consultivo europeo, celebrada el 8 y 9 de octubre. La victoria española, que el Gobierno de Pedro Sánchez ha optado por no publicitar en un momento clave para la investidura al coincidir con la negociación de los Presupuestos Generales del Estado, queda plasmada en el artículo 1 del Capítulo II del documento, referido al Estado de Derecho. Dice así: «El uso de los referendos debe cumplir con el sistema legal en su conjunto. En particular, no se pueden celebrar referendos si la Constitución o una ley conforme a la Constitución no los prevé, por ejemplo, cuando el texto sometido a referendo es de competencia exclusiva del Parlamento». La legislación imperante, por lo tanto, seguirá siendo la Carta Magna española y la Ley Orgánica 2/1980, de 18 de enero, sobre regulación de las modalidades de referendo.

Las reglas de juego

La UE es un club político integrado por Estados soberanos que han acordado unas reglas de juego plasmadas en los Tratados, la gran biblia europea. El gran enemigo del procés soberanista catalán se llama artículo 4, que «garantiza la integridad territorial» de los países, y artículo 49, que advierte que cualquier potencial Estado que quiera acceder al club deberá hacerlo tras ser avalado por la «unanimidad» del Consejo. Sí, por la unanimidad de los 27. Dicho de otro modo, que con estos Tratados y más allá de la propaganda, Cataluña jamás entraría en la UE sin recibir el plácet del reino de España, que es socio de pleno de derecho del club desde el 1 de enero de 1986.

Puigdemont tiene que decidir antes del miércoles si se presenta a las elecciones catalanas

El tiempo se le acaba a Puigdemont. El expresidente de la Generalitat tiene un margen de tres días para despejar la incógnita y aclarar si se presenta candidato a la presidencia de la Generalitat.

JxCat aprobó ayer el reglamento para las primarias para elegir el cabeza de cartel en las elecciones catalanas del 14-F. Los aspirantes deben confirmar antes del miércoles su candidatura y la designación se resolverá en una votación entre el 28 y el 29 de noviembre. Una vez que la formación elija a su candidato, pondrá en marcha una segunda votación.

Puigdemont podría ir como jefe de filas o como secundario. Y todo el partido está a la espera de cuál es la decisión del expresidente y actual eurodiputado. Si decide encabezar las listas, los dirigentes que se han postulado como candidatos le cederán la primera posición. Pero si no opta por ser jefe filas, las primarias se convertirán en una lucha entre Laura Borràs, actual portavoz de la formación en el Congreso; Damià Calvet, consejero de Territorio; y Jordi Puigneró, consejero de Políticas Digitales.