La mujer de Pedro Sánchez dirigió nueve másters y ahora una cátedra sin tener título universitario

04/11/2020

Begoña Gómez, mujer del presidente Pedro Sánchez, se ha convertido en objeto de crítica en las redes después de que se haya conocido que la Universidad Complutense de Madrid (UCM) anunciara el pasado viernes la creación de una cátedra extraordinaria en Transformación Social Competitiva que va a estar dirigida por ella y que comienza este viernes 6 de noviembre.

La mujer de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, ha dirigido nueve másters universitarios a pesar de que ella no tiene un título universitario oficial, informa OK Diario. En la Universidad Complutense empezó con el máster en captación de fondos para organizaciones sin ánimo de lucro, del que se han desarrollado ocho ediciones, al que ha sumado otro, que arranca este curso, sobre la relación de las empresas con los objetivos de la Agenda 2030. En ambos casos, figura como «co-directora». A esto se suma desde este viernes la dirección de un nueva cátedra sobre, igualmente, la gestión de negocios desde un punto de vista sostenible según Naciones Unidas.

Tal como desveló OK Diario, la esposa del presidente del Gobierno presenta como licenciatura un título no oficial obtenido en un centro de enseñanzas que no exigía como requisito ni tener aprobada la Selectividad y que impartía, entre otros, «formación para socorristas», «clases de técnicas de supervivencia», «oratoria», «técnicas de lectura rápida» y «formación de empleados». Pero, en ningún caso, titulaciones oficiales o reconocidas como licenciaturas universitarias.

La nueva cátedra que ha confiado la Universidad Complutense de Madrid (UCM) a la mujer de Pedro Sánchez ha provocado un importante enfado en la comunidad educativa, añade OK Diario. Varios profesores, incluyendo catedráticos, han mostrado su malestar con este presunto trato de favor a la esposa del presidente del Gobierno. Estos docentes cuestionan que la elegida no tiene un bagaje científico a sus espaldas para justificar que sea la directora de este nuevo proyecto investigador.