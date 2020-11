ERC estudia querellarse contra la operación por el presunto desvío de fondos para el proceso independentista

0

La Voz de Galicia La Voz

Redacción 02/11/2020 14:30 h

La secretaria general adjunta y portavoz de ERC, Marta Vilalta, ha anunciado este lunes que su formación está estudiando presentar querellas contra operaciones policiales como la de la Guardia Civil de la semana pasada, que investiga un presunto desvío de fondos para financiar al proceso independentista por la que hubo 21 detenidos: «Desde ERC llegaremos y queremos llegar hasta al final».

En rueda de prensa telemática, ha explicado que todavía están estudiando cómo concretar estas acciones legales y ha asegurado que la voluntad de ERC es que sean a nivel catalán, del resto del Estado e internacional: «Pasaremos al ataque y tomaremos la iniciativa», informa Europa Press. Vilalta ha exigido al Gobierno central que dé explicaciones sobre esta operación y aclare qué implicación tiene: «¿Avalan esta operación? ¿Están al corriente?».

Para ella, esta operación es un montaje y un «nuevo ejemplo de esta causa general contra el independentismo», y ha restado credibilidad a todas las filtraciones e informaciones que están apareciendo sobre esta investigación.

«Ponemos en duda todo lo que aparece en el sumario. No damos credibilidad a nada. El objetivo de esta causa es nuevamente desestabilizar y dividir al independentismo. No les haremos el juego», por lo que ha llamado a los partidos independentistas a no aprovecharse de las informaciones que salgan de este caso y tejer una estrategia antirrepresiva conjunta.

Preguntada por si ve esta causa diferente a las presuntas irregularidades de la portavoz de JxCat en el Congreso, Laura Borràs, sobre la que ERC siempre ha defendido aclarar que no haya dudas de corrupción sobre el independentismo, Vilalta ha contestado que son cuestiones distintas, ya que insiste en que, según ella, la operación Voloh es política porque forma parte de la «causa general contra el independentismo».

«Todo son invenciones, son escuchas sacadas de contexto de la vida privada. Desde el espionaje político se intenta atacar al independentismo con la corrupción», pero ha afirmado que, si aparece algo que pueda levantar sospechas de corrupción, ERC será partidaria de investigarlo.

Relaciones entre ERC y el Gobierno centra

La dirigente republicana ha reconocido que esta operación policial «no ayuda para nada» a crear un clima favorable en las relaciones entre ERC y el Gobierno central, ya sea para avanzar en el diálogo sobre el conflicto catalán, como para negociar los Presupuestos Generales del Estado (PGE).

Sin embargo, ha destacado que los republicanos están en «conversaciones» con el Ejecutivo central, están estudiando las cuentas y analizando qué influencia podrán tener en ellas para acabar de decidir si presentarán una enmienda a la totalidad --el viernes acaba el plazo para presentarla-- y su voto en el primer debate de los PGE.

«No tenemos nada decidido. Hay tiempo y hay margen hasta que acabe el plazo. En los próximos días y horas acabaremos de concretar. De momento, está todo abierto», ha subrayado.