Encuentran el cuerpo de un hombre fallecido hace meses en su casa en Palma

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia La Voz

Redacción 02/11/2020 13:57 h

El cuerpo de un hombre fallecido desde hacía meses en su casa en Palma ha sido encontrado este domingo, después de que los vecinos avisaran a la Policía por no tener noticias suyas. Según han informado fuentes de la Policía Nacional, los hechos tuvieron lugar este domingo hacia las 14.30 horas. Los vecinos alertaron porque hacía al menos tres meses que no veían al hombre, que vivía solo y que no tenía relación con otras personas.

Tal y como ha avanzado 'Diario de Mallorca', los vecinos también indicaron que hacía tiempo que se escuchaba una radio encendida en la casa de forma ininterrumpida.

Una dotación policial se personó en la vivienda y al notar mal olor pidieron la colaboración de los Bomberos para entrar en la casa. Allí encontraron el cuerpo del hombre, con signos de que llevaba largo tiempo fallecido. Los primeros indicios apuntan a una muerte natural, informa Europa Press.