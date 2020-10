Podemos exige a Marlaska que sancione al guardia civil que dirigió la intervención

0

madrid / europa press 31/10/2020 05:00 h

El presidente del grupo parlamentario de Unidas Podemos en el Congreso, Jaume Asens, ha exigido al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que se expediente al teniente coronel de la Guardia Civil Daniel Baena por, según él, denominar Volhov a la operación contra el entorno independentista catalán.

Asens se pronuncia así en Twitter y carga contra el supuesto nombre del operativo que hace referencia a una batalla de la Segunda Guerra Mundial en Rusia en la que participó la División Azul. El dirigente de En Comú Podem ya subrayó que implicaba una ofensa a la lucha antifranquista que es «impropia» de un país democrático.

El Ministro de Interior debe expedientar al coronel Baena, ‘Tácito’ en las redes, por la operación Volhov. No es aceptable que haya todavía franquistas al frente de la Guardia Civil. — Jaume Asens (@Jaumeasens) October 30, 2020

En una comparecencia en el Congreso, el diputado mostró su preocupación por la posible existencia de «un brazo policial, al igual que el judicial, que trabaje en contra del Gobierno» y enfatizó que existen «antecedentes» para sospechar de sectores con «sesgo político» en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.

Voloh no Volhov

A esta cuestión se refirió también el jueves el ministro, al señalar que no vería «adecuado» llamar Volhov a la operación. Explicó que hay «diferentes versiones» sobre el nombre del operativo, pero no quiso profundizar más por estar en marcha. Dijo que, en cualquier caso, hay que respetar la investigación del Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona, porque esto es «garantía de independencia y de separación de poderes». Según algunas fuentes, el nombre del operativo no sería Volhov sino Voloh, una divinidad de la mitología eslava, protectora de la tierra.

El teniente coronel Baena estuvo a cargo de la investigación del procés, desde el mando de la comisión judicial que registró en el 2017 la sede de la Consejería de Economía, que entonces dirigía Oriol Junqueras.