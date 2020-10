Irene Montero sobre la salida de Teresa Rodríguez del grupo Adelante estando de baja por maternidad: «La política no para»

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia La Voz

Redacción 30/10/2020 13:29 h

La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha señalado sobre la expulsión de Teresa Rodríguez del grupo parlamentario de Adelante Andalucía por incurrir en transfuguismo mientras está de baja por maternidad que «la política no para». Ante ello, Rodríguez ha reaccionado en Twitter al asegurar que no se esperaba que precisamente la ministra de Igualdad defiende que se la expulse mientras está de permiso tras ser madre «porque a ella la derecha también la ha atacado mientras lo estaba».

«Pensaba que la sororidad era una línea roja, un consenso incuestionable entre las que nos llamamos feministas, una solidaridad de género que va más allá de nuestras posiciones políticas, pero no», ha remarcado en Twitter.

Pensaba que la "sororidad" era una línea roja, un consenso incuestionable entre las que nos llamamos feministas, una solidaridad de género que va más allá de nuestras posiciones políticas, pero no. — Teresa Rodríguez ۞ (@TeresaRodr_) October 30, 2020

Además, ha trasladado que tiene la «tranquilidad» de haber apoyado a Montero «siempre que la han atacado desde el Patriarcado». «Lo seguiré haciendo, no por ella sino por mí y por mis hijas y por las hijas de todas», ha remachado.

Previamente y declaraciones en RNE, recogidas por Europa Press, la ministra ha dicho que es la decisión de su salida del grupo Adelante, como lo ha dicho y reivindicado la propia Rodríguez, que es una decisión tomada desde la autonomía del ámbito andaluz.

«Creo que ustedes saben porque yo he tenido dos embarazos muy seguidos y asumiendo responsabilidades políticas, pues la política no para mientras estamos de permiso. También es lo que yo viví en los dos permiso de maternidad y es cierto, es muy triste la situación de diferencias no ha frenado por ninguna de las dos partes en estos meses en los que Teresa estaba fuera y es algo triste», ha señalado Montero cuestionada por el momento de su expulsión.

Sobre las explicaciones que la líder de Anticapitalista reclamaba al líder de Podemos, Pablo Iglesias, por esta expulsión, Montero ha vuelto a remitirse a las explicaciones de los miembros de las organizaciones políticas que conforman la confluencia andaluza.

La Mesa del Parlamento andaluz acordó la expulsión del grupo de Adelante Andalucía de Rodríguez y otros siete diputados afines a ella, tras el escrito que registró la portavoz parlamentaria de Adelante y dirigente de IU, Inmaculada Nieto, en nombre de Podemos Andalucía, para situarles como diputados no adscritos al entender que son «tránsfugas», dado que abandonaron Podemos, formación por la que lograron sus escaños dentro de la confluencia andaluza que comparte con IU y dos formaciones andalucistas.

Las investigaciones contra Podemos

En cuanto a la investigación sobre presunta financiación irregular de la formación morada, Montero ha recalcado que la pieza sobre la caja b de Podemos se ha archivado y garantiza que no existen «anomalías», por lo que se archivará al igual de decenas de querellas presentadas contra la formación.

Además, ha lamentado que se haya utilizado este asunto por la derecha y extrema derecha para lanzar un mensaje «antipolítico y antidemocrático» de que todos los partidos son iguales.

Finalmente, ha asegurado que es «bastante evidente» que la petición de investigación contra el vicepresidente segundo en el marco de la pieza Dina también quedará en nada porque ya hay «señales muy contundentes» sobre ello, como el dictamen de Fiscalía Anticorrupción.