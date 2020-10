El ex número dos de Interior declara que informó a Fernández Díaz de la operación Kitchen

0

La Voz de Galicia Gonzalo Bareño

Madrid / La Voz 29/10/2020 12:32 h

El exsecretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez ha declarado en la Audiencia Nacional ante el juez que investiga el caso Kitchen que el exministro Interior Jorge Fernández Díaz no solo estaba al tanto de que la Policía tenía un infiltrado en el entorno del ex tesorero del PP, Luis Bárcenas, porque él le reportaba personalmente, sino que fue el ministro quien le pidió expresamente que averiguara si las fuerzas de seguridad habían captado al conductor como informador y le reclamó que le tuviera informado de toda la operación. Ha negado, sin embargo, haber tenido conocimiento de una operación concreta de espionaje y ha asegurado que la «operación Kitchen nunca existió» o al menos él no la conoció. A su juicio, ese nombre se debe solo a informaciones periodísticas.

Martínez ha declarado como imputado ante el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, y solo ha contestado a las preguntas del juez y de su abogado, pero no a la Fiscalía. Pese a sus amenazas previas de tirar de la manta, en su declaración las referencias a Fernández Díaz han sido difusas y poco comprometedora para el ex ministro.

Según su testimonio, fue el 13 de julio del 2013 cuando el entonces ministro le preguntó si la Policía había captado como topo al chófer de Bárcenas. Pero fue porque Fernández Díaz había oído algo en ese sentido, no porque lo hubiera ordenado él. Martínez consultó entonces con el ex director adjunto operativo de la Policía (DAO), Eugenio Pino, que le confirmó aquello a lo que apuntaba Fernández Díaz. E inmediatamente se lo comunicó al entonces titular de Interior, que le transmitió la orden de que, si se enteraba de algo más, le mantuviera al corriente. Según Pino, era una operación legal y de lo que se trataba era de obtener información sobre las cuentas bancarias ocultas de Bárcenas, no documentación comprometedora para los dirigentes del PP.

El testimonio de Martínez, que depositó ante un notario y luego entregó a la Policía los mensajes que se cruzó con Fernández Díaz cuando la Policía clonó los móviles de Barcenas tras acceder a ellos gracias a la información facilitada por el chófer cuando el ex tesorero se encontraba en prisión preventiva, es clave para dilucidar la responsabilidad en el caso del ex ministro de Interior en la etapa de Mariano Rajoy, que declara mañana ante el juez.