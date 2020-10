El CGPJ estará «atento» a que su renovación se lleve a cabo de acuerdo con la Constitución

0

La Voz de Galicia Gonzalo Bareño

Madrid / La Voz 28/10/2020 20:29 h

Se temía un grave conflicto institucional, pero al final se quedó en una seria advertencia. El Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), reunido de forma extraordinaria para estudiar la propuesta del Gobierno de reformar el sistema de elección de sus miembros, aprobó después de largas deliberaciones un texto exento de críticas directas al Gobierno en el que llama a su renovación urgente pero advierte también de que estará «atento» a que cualquier reforma en el sistema de elección de sus miembros sea «exquisitamente conforme con la Constitución y con el Derecho de la Unión Europea». «El Pleno del Consejo quiere expresar que la renovación institucional pendiente debe llevarse a cabo a la mayor brevedad posible, contribuyéndose de esta manera a la plena normalidad constitucional», señala el comunicado aprobado sin unanimidad.

Los siete vocales conservadores que lo habían propuesto no lograron imponer su criterio y perdieron la votación sobre un texto en el que se tachaba la reforma que plantea el Gobierno de «contraria a nuestra Constitución y a los estándares establecidos en el seno del Consejo de Europa y de la Unión Europea». En su lugar, un grupo de otros trece consejeros, con vocales propuestos en su día por conservadores y progresistas, impulsaron la aprobación de un texto alternativo en el que el CGPJ expresa su «preocupación porque cualquier reforma que se lleve a cabo de la Ley Orgánica del Poder Judicial sea exquisitamente conforme a la Constitución y con el Derecho de la Unión Europea».

El Gobierno urge al PP a pactar

Advierten además de que el CGPJ estará atento a «la evolución de los acontecimientos» para expresar «su opinión fundada en caso de que entienda que cualquier iniciativa que se retome o se plantee para la reforma de la LOPJ pueda ser contraria a la Constitución o a los valores fundamentales en los que se sustenta la Unión Europea». Finalmente, no fue posible la unanimidad y esa fórmula se aprobó con trece votos a favor, cuatro en contra y cuatro en blanco. Los cuatro votos negativos fueron de Álvaro Cuesta y Pilar Sepúlveda (propuestos por el PSOE), Concepción Sáez (propuesta por IU) y Carmen Llombart (propuesta por el PP).

El Gobierno urgió este miércoles al PP a sentarse a negociar la renovación y le advirtió de que, si no muestra predisposición al acuerdo, seguirá adelante con la reforma, para la que asegura tener apoyos suficientes. El PP no modifica sin embargo su posición y mantiene sus exigencias: que se retire previamente la propuesta de reforma; que Unidas Podemos no participe en la negociación, y que se avance en el compromiso de despolitización de la Justicia. «Retírenla y entonces hablaremos», señaló la portavoz del PP, Cuca Gamarra, sobre la propuesta realizada por el Gobierno.