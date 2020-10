El PP insiste en que no se dan las condiciones para negociar la renovación del Poder Judicial

0

La Voz de Galicia La Voz

Redacción 27/10/2020 14:14 h

La portavoz parlamentaria del PP, Cuca Gamarra, ha asegurado este martes que «no se dan las condiciones» para negociar la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) porque el PSOE y Unidas Podemos siguen sin retirar del Congreso su propuesta para rebajar las mayorías en la elección de los vocales del órgano de gobierno de los jueces.

En la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces, Gamarra ha recordado que la primera de las condiciones para proceder a una negociación «con garantías» de un nuevo Consejo del Poder Judicial era precisamente que el PSOE y Unidas Podemos retirasen su proposición de ley.

Ante el bloqueo para actualizar el Consejo del Poder Judicial, que lleva en funciones desde hace dos años, los socios de gobierno decidieron registrar una iniciativa con la que rebajaban a la mayoría absoluta (176 diputados) la elección de parte de los miembros del CGPJ en lugar de los dos tercios (210 diputados) que establece la Ley Orgánica del Poder Judicial.

El pasado jueves, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció que paralizaba esa propuesta de reforma para tratar de pactar con el PP la renovación del CGPJ y otros órganos constitucionales.

Sin embargo, Gamarra ha lamentado que esta iniciativa, «lejos de estar parada», sigue su tramitación normal en el Congreso, ya que sigue corriendo el plazo de un mes que tiene el Gobierno para pronunciarse sobre sí da o no vía libre a su debate. «Y si no se ha retirado, no se da la primera de las condiciones» para negociar la renovación del CGPJ, ha zanjado.