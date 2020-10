El Gobierno rechaza limitar el estado de alarma a dos meses, como exige el PP

0

La Voz de Galicia Gonzalo Bareño

Madrid / La Voz 27/10/2020 05:00 h

Poco ha durado la impresión de acercamiento tras la moción de censura presentada por Vox. El Gobierno y el PP chocaron ayer a costa de la duración de la declaración del estado de alarma. Mientras el Ejecutivo pretende solicitar el permiso del Congreso para mantener las medidas excepcionales durante seis meses, los populares solo están dispuestos a dar su apoyo si se acotan a una duración máxima de ocho semanas y se acompañan del impulso a la reforma de la ley de salud que permita a las autonomías aplicar restricciones a la movilidad sin necesidad de implantar de nuevo el estado de alarma. Unas exigencias que el Ejecutivo rechazó de plano.

«El plazo de seis meses es el que dicta la ciencia y este Gobierno hace caso a los expertos», aseguró la ministra de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias, tras la celebración de una conferencia de presidentes telemática a la que asistió la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Aunque el Ejecutivo insiste en que el estado de alarma «no durará ni un día más de lo que sea necesario», el presidente del PP, Pablo Casado, solo comprometió su respaldo a una medida que no supere «en ningún caso las ocho semanas» y se levante antes de Navidad. Pese a que esa posición no es compartida por todos los dirigentes autonómicos del partido, Casado considera oportuno «limitar la movilidad durante los tres puentes que vienen» (1 de noviembre, 9 de noviembre, fiesta solo en la Comunidad de Madrid, y los días festivos que correspondan al puente de la Constitución). Pero el líder del PP estima que «en ocho semanas la curva de contagios se puede estabilizar». «Debería ser un mes, pero vamos a dar un margen que permita un acuerdo, duplicando el límite que queremos», concluyó Casado

El PP pide un «plan B jurídico»

Los populares exigen además un «plan b jurídico alternativo» que reforme la Ley Orgánica de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública para que no sea preciso recurrir de nuevo a un estado de alarma que Casado calificó como «la constatación de un gran fracaso». El PP cree inadecuado también que las autoridades competentes sean las comunidades autónomas. «Cogobernanza no es parapetarse detrás de las 17 autonomías para que haya 17 mandos sanitarios y 17 respuestas distintas a un virus que no entiende de fronteras administrativas», indicó.

Pero el Gobierno no está dispuesto a negociar con los populares. «El PP debe abandonar sus condiciones, y sustituirlas por las recomendaciones de los expertos. La duración será de seis meses» dijo tajante Darias, que indicó que ese es el «horizonte» en otros países europeos. El Gobierno insistió en que «no es el momento» de «poner condiciones» y reclamó al PP que no ponga «palos en las ruedas». La ministra recordó que la mayoría de las comunidades han solicitado al Ejecutivo la implantación del estado de alarma y se han mostrado «muy preocupadas» por la extensión de la pandemia. Y tampoco está dispuesto el Gobierno a reformar las leyes sanitarias, a pesar de haberse comprometido a ello hace meses, ya que, según afirma ahora, solo se pueden restringir derechos fundamentales con el estado de alarma.

Aunque el Ejecutivo no considera «inamovible» el plazo de seis meses, el decreto que hoy aprobará el Consejo de Ministros para su convalidación el próximo jueves en el Congreso incluirá esa extensión, a pesar de que no solo el PP, sino también otras formaciones como Ciudadanos, que apoyó todos las prórrogas del estado de alarma anterior, lo consideran excesivo.

Las reticencias de ERC y de Ciudadanos dejan en el aire la mayoría que precisa el Gobierno en el Congreso

El Gobierno no tiene garantizada la mayoría suficiente para sacar adelante en el Congreso el decreto del estado de alarma por seis meses que el Consejo de Ministros aprobará hoy. En su anterior petición durante la primera ola de la pandemia, el Ejecutivo contó de salida con una amplísima mayoría de 321 votos, con el apoyo del PP, de Vox, Cs y el PNV y la abstención de los independentistas catalanes y vascos. Pero ese apoyo fue decayendo a medida que solicitó sucesivas prórrogas, hasta perder el respaldo del PP y concitar el voto en contra de los secesionistas y tener que aprobar la última gracias a los votos de Cs y el PNV. Ahora, Pedro Sánchez confía en lograr el apoyo de los nacionalistas vascos y de los independentistas catalanes porque tanto el Gobierno vasco como la Generalitat solicitaron la implantación del estado de alarma. Pero las críticas de ERC al decreto, que considera insuficiente, dejan en el aire esa mayoría. El Gobierno no quiso aclarar ayer si ha pactado ya el apoyo del PNV, ERC y JxCAT. ERC no comparte el criterio de que la medida se prolongue hasta el mes de mayo y es partidaria de «rendir cuentas ante los Parlamentos», aunque considera que hay «margen para negociar».

La líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, no plantea un plazo concreto, pero considera «excesivo» el de seis meses. Ayer, adelantó que abrirá una negociación para que ese tiempo sea «mucho menor». Ciudadanos cree además que debe ser el presidente del Gobierno, y no el ministro de Sanidad, Salvador Illa, el que comparezca de manera periódica en el Congreso para rendir cuentas sobre la evolución de la pandemia. También aquí rechaza el Gobierno que se impongan «condiciones» y «exigencias». Aunque Darias no descartó que Sánchez acuda al Parlamento a dar explicaciones, precisó que lo previsto es que sea Illa quien comparezca con regularidad.

Vox adelantó que rechazará una propuesta que, según su portavoz, Jorge Buxadé, es «ilegal, abusiva y desproporcionada». El PNV, por el contrario, anunció su voto a favor si el decreto «se mantiene» en los términos de que sean las comunidades autónomas las competentes para tomar las decisiones correspondientes «pegadas al terreno», según su portavoz, Aitor Esteban.