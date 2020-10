Abascal afirma que «la agresión» de Casado «no va a tener respuesta»

«Dispara la moción contra el partido que le ha dado trabajo 15 años. Hasta aquí hemos llegado», le espetó

No había margen para las sorpresas y la moción de censura de Vox no prosperó. También se cumplió el pronóstico que apuntaba a que la candidatura de Santiago Abascal tendría que conformarse solo con los 52 apoyos de su grupo parlamentario frente a 298 noes, convirtiéndose en la moción con menos seguidores de las cinco registradas hasta el momento, con 15 votos menos de los obtenidos en 1987 por Hernández Mancha. No obtuvo ni el de la exportavoz del PP en la Cámara Baja Cayetana Álvarez de Toledo, que acabó aceptando a regañadientes la disciplina del Grupo Popular.

