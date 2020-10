Pablo Iglesias aplaude el «discurso brillante» de Casado

0

La Voz de Galicia

Madrid | La Voz 22/10/2020

La intervención de Pablo Casado durante la moción de censura no cogió con el pie cambiado solo a Vox. También sorprendió al vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias. Según admitieron fuentes cercanas al líder de Podemos, Iglesias se vio obligado a prescindir de parte del discurso que llevaba preparado, e incluso aplaudió la altura de la actuación del presidente del PP desde la tribuna de oradores como el «discurso brillante que has hecho hoy aquí».

«Yo sé, Pablo, que tú no eres un ultra, y no es una ultra la señora Ana Pastor», admitió Iglesias en su intervención, pero a renglón seguido dibujó la complicada situación en la que, según él, se encuentra el PP: «Dieron oxígeno al monstruo y ahora el monstruo les está devorando a ustedes», advirtiendo que tenía que haber roto con Abascal hace ya tiempo, y no plegarse a todas sus exigencias porque, estas, dijo, «no tienen fin» y Vox seguirá refiriéndose al PP hasta el fin de los tiempos como «derechita cobarde». «Por mucho que traten de ser más radicales que Vox es imposible que en ese terreno de juego les ganen. Está atrapado, porque depende del señor Abascal».