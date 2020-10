La mujer de Mainat rompe su silencio y lo tacha de «frío, controlador, vengativo y abusivo»

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia Nacho de la Fuente

Redacción / La Voz 22/10/2020 18:08 h

El culebrón del intento de asesinato del productor televisivo y miembro del grupo La Trinca Josep Maria Mainat no se detiene. Su todavía esposa, Angela Dobrowolski, concedió este miércoles su primera entrevista para el programa de Cuatro En el punto de mira en el que se quitó una de las pelucas con las que intentó ocultarse en las últimas semanas. La alemana niega el intento de asesinato y señala que Mainat se ha convertido en un hombre «frío, controlador, vengativo y abusivo».

El juez ha citado a Mainat y a Dobrowolski el próximo domingo para interrogarles por lo sucedido la madrugada del 22 al 23 de junio, cuando el productor catalán tuvo que ser ingresado por un coma hipoglucémico que, según su versión, le provocó su propia esposa inyectándole una sobredosis de insulina mientras dormía.

Según declaró Dobrowolski a Cuatro, «esa noche Mainat se enteró de que yo había sido infiel y de que todavía seguía con la infidelidad» con Gabriel, un brasileño gigoló, lo que supuso un punto de inflexión en su matrimonio. «Mi infidelidad sí que ha cambiado muchas cosas, pero no creo que fuera causa de nuestro problema, sino consecuencia. Y el día que salgo de este matrimonio es el día en el que me dice que no me quiere y que se quiere divorciar», manifestó.

«Un hombre poderoso con una mujer guapa y joven»

Durante la entrevista negó haber intentado matar a su marido, al que culpabiliza de todo. «En el atestado hay más de una incoherencia y más de una mentira absurda como que yo no sabía que el glucómetro no tenía memoria. ¿Qué familiar de un diabético se cree esto?», manifestó. Angela subrayó que no se casó «por interés» e indicó que «nunca hubo regalos materiales espléndidos. Yo me adapté a su estilo de vida. Un hombre poderoso con una mujer guapa y joven».

«En mi detención e investigación ha habido errores que yo llamo favores. Él está detrás de esto. Hay formas de hacer cosas en los límites de la legalidad. La palabra de mi marido fue suficiente para llevarme al calabozo. ¿Cómo se me puede detener si en los análisis no hay insulina?», indicó. Dobrowolski recalcó que no intentó matarlo para cobrar su herencia: «Nunca en nuestra vida en común me enseñó un papel con sus ingresos y sus gastos. Siempre era la ajena, la que vino de fuera. En su bolsillo no le mira nadie».